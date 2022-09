Afrique: Le Forum des régions du continent vise le partage des expériences pour une coopération décentralisée

Saidia — La 1ère édition du Forum des régions d'Afrique (FORAF), qui se tient du 08 au 10 septembre courant à Saidia, constitue une occasion pour le partage des expériences au service de la coopération décentralisée, a affirmé mercredi la présidente de l'Association des régions du Maroc (ARM), Mbarka Bouaida. Lors d'une conférence de presse tenue à Saidia à la veille de cet événement, organisé par l'ARM sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, Mme Bouaida a souligné que ce forum connaîtra la participation de plus de 20 pays d'Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence attendue de 85 présidents de régions africaines.

Le forum portera sur plusieurs panels et ateliers qui bénéficieront à plus de 400 participants, dont un grand nombre d'élus régionaux marocains et africains, en plus de partenaires institutionnels nationaux et étrangers des conseils des régions, a-t-elle ajouté.

Les ateliers de cette manifestation, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du Forum de l'organisation Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique (CGLU Afrique), tenu en 2018 à Marrakech, aborderont plusieurs grandes thématiques, comme le découpage territorial, les défis climatiques, la gestion des ressources financières et humaines et les enjeux du développement économique et social des régions.

La deuxième journée de cet événement sera consacrée à la tenue de l'assemblée générale constitutive du FORAF, marquée par l'élection du président et du bureau directeur, ainsi que par l'adoption du statut et de la feuille de route de ce forum, qui s'appuie sur les objectifs de développement durable 2030 et les objectifs fixés par l'Union africaine à l'horizon 2063, a poursuivi Mme Bouaida.

A l'issue de cette rencontre, le FORAF sera mis en place en tant qu'organe de gouvernance au sein de CGLU Afrique, pour permettre aux Régions membres d'œuvrer ensemble au développement et à l'intégration de l'Afrique.

La conférence de presse a connu la participation notamment de la présidente de CGLU Afrique, Fatimetou Abdel Malick, du secrétaire général de l'organisation, Jean Pierre Elong Mbassi, du président du Conseil de la région de l'Oriental (CRO), Abdenbi Bioui et des présidents d'autres régions du Maroc.

Les intervenants ont mis en exergue l'importance de ce forum et du rôle qu'il peut jouer à l'échelle africaine et internationale, notant que cette rencontre constitue une occasion pour le débat et l'échange des expériences des gouvernements ouverts, en plus de mettre en place la feuille de route pour le Cap 2030-2063, visant la contribution effective et efficace des gouvernements régionaux dans le développement durable et la dynamique d'intégration à l'échelle africaine.

Placé sous le thème "La contribution des Collectivités Régionales au développement durable et à la dynamique d'intégration de l'Afrique", le FORAF est organisé en partenariat avec CGLU Afrique et le CRO et avec le soutien du ministère de l'Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales -DGCT-).