Afrique: Un public nombreux attendu à Rabat pour la Super Coupe TotalEnergies 2022 opposant le Wydad à la RS Berkane

Ce samedi soir, les vainqueurs de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies et de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies s'affrontent à Rabat, au Maroc à partir de 20h00, heure locale.

Le match entre le Wydad Athletic Club et la RS Berkane - deux clubs marocains - sera retransmis en direct dans plusieurs pays d'Afrique, via beIN Sports, SuperSport, CANAL+, StarTimes, et plusieurs autres pays en clair, dont le Maroc hôte.

Le comité d'organisation local et la CAF s'attendent à ce que le stade Prince Moulay Abdellah soit au maximum de sa capacité.

Informations sur la billetterie :

La vente des billets a débuté le mardi 06 septembre 2022 sur le portail web de la Fédération Royale Marocaine de Football :

ICI

Les billets achetés en ligne peuvent être retirés aux guichets dédiés à cet effet, dans trois villes, à savoir Casablanca (Complexes Benjelloun, Étoile des jeunes et Roches noires), Rabat (Complexe Sportif Prince Héritier Moulay El Hassan) et Berkane (Stade Municipal de la ville).

Heures d'ouverture : de 09h00 à 13h00 et l'après-midi : de 14h00 à 20h00.

Les prix varient en fonction de la catégorie du billet (Catégorie II : 50 dirhams, Catégorie I : 100 dirhams, Catégorie Premium : 200 dirhams).

Il s'agit de la quatrième finale pour le Wydad, qui détient, à égalité avec le Raja Casablanca, le record de finales de Supercoupe disputées pour une équipe marocaine.

Aucun pays n'a eu plus de clubs différents participant à la Super Coupe que le Maroc (6). En plus du Wydad Casablanca, du Raja Casablanca, de la RS Berkane et du FES Maghreb, le Maroc compte également le FAR Rabat et le FUS Rabat qui ont disputé la Super Coupe.