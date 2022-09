Angola: Elections 2022 - La Cour constitutionnelle met fin au contentieux

Luanda — La Cour constitutionnelle présente ce jeudi ses conclusions sur le recours contentieux introduit par l'UNITA contre les résultats des élections générales en Angola, a annoncé mercredi une source au sein de l'institution.

La publication des conclusions de la Cour constitutionnelle met fin à la phase de plaintes contre d'éventuelles irrégularités constatées lors des élections générales du 24 août, dont les résultats donnent la victoire au MPLA avec 51,17 % des voix.

Le recours en question a été déposé dans une requête signée conjointement par l'UNITA et le Bloc démocratique (BD).

Entre autres revendications, l'UNITA et la BD sont en désaccord avec les résultats définitifs annoncés par la Commission électorale nationale (CNE) et demandent la correction des mandats attribués dans les provinces de Luanda, Zaïre, Cuando Cubando et Namibe.

Ils demandent également la rectification des procès-verbaux du dépouillement nationale et leur publication sur le site internet de la CNE par bureau de vote.

Ils demandent également un audit des procédures relatives au calcul des résultats, prétendument pour renforcer la confiance du public dans la légitimité, la légalité et la validité des actes administratifs de la Commission électorale nationale.

Dans la requête signée par le principal parti d'opposition dirigé par Adalberto da Costa Júnior, l'UNITA exige également la "conciliation des résultats" en comparant les procès-verbaux insérés dans le système de la CNE avec les copies détenues par les formations politiques concurrentes.

La CASA-CE (Coalition ample pour le salut de l'Angola - Coalition électorale) a également Il a également fait appel car, selon elle, il y a des procès-verbaux indiquant des résultats différents de ceux obtenus par la CNE dans les provinces de Cabinda, Luanda, Namibe, Zaïre, Cuanza-Norte, Huíla, Huambo, Malanje, Benguela et Moxico.

La coalition dirigée par Manuel Fernandes avec 16 sièges au Parlement sortant fait partie des trois formations politiques qui n'ont élu aucun député suite aux élections générales du 24 août.

Lors du décompte final de la CNE, CASA-CE a obtenu 0,76% des voix (47 446), perdant au profit du Parti de la rénovation sociale (PRS) sa position de troisième force politique du pays, remportée lors du vote de 2012.

Avec un taux d'abstention de 55,18 % et le plus élevé de l'histoire du pays, le scrutin du 24 août a réuni 6.454.000 (44,82 %) des plus de 14 millions d'électeurs inscrits.

Les données définitives de la Commission électorale nationale (CNE) indiquent que le MPLA a obtenu 3.209.429 voix, remportant 124 sièges à l'Assemblée nationale, tandis que l'UNITA a remporté 2.756.786 voix et 90 députés.

En troisième position, le PRS de Benedito Daniel a obtenu 71 351 voix (1,14 %) et deux députés.

Viennent ensuite le Front de libération nationale de l'Angola (FNLA), dirigé par Nimi a Nsimbi, et le Parti humaniste d'Angola (PHA), de Florbela Catarina Malaquias, qui ont remporté deux sièges chacun.

Sans obtenir de sièges au parlement, l'Alliance patriotique nationale (APN), de Quintino Moreira, le Parti nationaliste pour la justice en Angola (P-NJANGO), d'Eduardo " Dinho " Chingunji, et la coalition CASA-CE, dirigée par Manuel Fernandes.

Il s'agissait des cinquièmes élections générales en Angola, après celles tenues en 1992, 2008, 2012 et 2017. Ces quatre éditions précédentes ont été remportées par le MPLA.