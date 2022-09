Togo: Awa Nana - " Nous ne reléguons pas les questions d'impunité, de réformes politiques, institutionnelles et administratives et des mesures visant la non-répétition des violations des droits humains, au dernier plan "

Elle faisait cette déclaration l'ouverture de la 6ème édition du Forum africain sur l'état de la justice transitionnelle, hier mercredi à Lomé.

Des dires de la présidente du HCRRUN (Haut-Commissariat à la Réconciliation et au renforcement de l'unité), Awa Nana Daboya, " Notre pays, en cette matière, a placé la victime au centre de son processus sans jamais reléguer les questions d'impunité, de réformes politiques, institutionnelles et administratives au dernier plan et sans esquiver les mesures visant la non-répétition des violations des droits humains.

Inspiré par notre contexte national, ce choix de justice transitionnelle togolais qui s'est avéré payant, a permis à notre pays de jouir d'un climat sociopolitique apaisé qui se consolide chaque jour malgré les défis émergents. Et c'est à raison que certains spécialistes estiment que malgré les défis qui demeurent, le processus de justice transitionnelle du Togo reste l'un des mieux agencés et des plus aboutis du continent ".

A noter que ce Forum est organisé par le Département des affaires publiques, de la paix et de la sécurité sociale de la commission de l'Union Africaine et le Centre d'Études sur la Violence et la Réconciliation en collaboration avec le HCRRUN.