Gabon: CEEA - "L'autonomie financière au coeur des échanges"

La maitrise des sources de revenus nécessite certaines astuces pour l'atteinte de son autonomie financière. Mais comment y parvenir, comment y arriver pour cheminer sur la voie de la liberté boursière ? A ces différentes questions, la Communauté Excellence a organisé une Conférence sur l'Entrepreneuriat de l'Elite Africaine(CEEA) le dimanche dernier à Libreville.

La question de l'autonomie financière est souvent une préoccupation pour les jeunes, qui parfois, ne savent plus à quel saint se vouer. Une conférence sur l'entrepreneuriat a été initiée à cet effet par les responsables de la Communauté Excellence sous le thème : "Devenez financièrement libre grâce à l'entrepreneuriat" Pour Stephane Edgard Bissangoye, il faut s'armer de courage pour atteindre un objectif. Il faut se battre pour changer son quotidien.

Stephane Edgar Bissangoye, cet Electromécanicien de formation, auteur du livre Vous devez entreprendre et Fondateur de la Communauté Excellence et des Editions Bistephe, a expliqué que cette conférence se veut une plate forme qui permettra aux uns et aux autres d'investir ensemble." C'est l'occasion de s'engager dans les rangs de ceux qui produisent et qui font l'élite africaine. Une rencontre des personnes qui veulent atteindre une autonomie financière, une indépendance ".

Poursuivant ses propos, l'entrepreneur soutient qu'il faut transformer les mentalités financières des personnes aspirant à être riches. "Le plus important n'est pas d'écouter ce qui est dit, mais de mettre en pratique les enseignements "lance t-il. Comme pour inciter les participants à oser entreprendre. "Entreprendre, c'est apporter aux autres ce dont ils n'ont pas. C'est aimer les autres" dira t-il. Il estime d'ailleurs que ne pas entreprendre, s'apparente à un péché, car chaque individu à en lui, des compétences qu'il faut mettre en lumière.

Valère Belias, Producteur de Argenlivre et conférencier a instruit le public de sa propre expérience. En bon orateur, il a su captivé et accroché l'auditoire. Il a tout d'abord montré et démontré que "L'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique" La pauvreté, poursuit-il, est d'abord psychologique. "Il faut, selon lui, oser pour atteindre son autonomie financière. Il faut aussi de la vision, être un bon stratège, investir sur soi-même, augmenter la valeur personnelle" conseille t-il.

Le Conférencier Valère Belias, tout comme Stephane Edgard Bissangoye, ont tous deux, demander aux participants de lire, de beaucoup s'instruire. Ils s'accordent à insister que "Pour être transformé, il faut être informé. Les informations déterminent les pensées".

Les participants et bien d'autres entrepreneurs sont sortis de cette conférence tout enrichis avec de nouvelles visions. "Nous apprenons de nouvelles techniques, comment se faire de l'argent et surtout comment le gérer à bon escient" fait savoir un jeune chroniqueur radio. Tout était bien qui finissait et beaucoup en demandaient pour apprendre davantage de la question de l'autonomie financière.