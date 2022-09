Cameroun: Appel du MPDR à tous les leaders politiques ainsi que la société civile

En cette rentrée scolaire particulièrement délicate pour les parents, mais aussi pour le gouvernement de même que pour toutes les personnes nationales et étrangères éprises de paix et de justice,

Le Mouvement populaire pour la dialogue et la réconciliation, MPDR, déplore avec une profonde amertume, la recrudescence des attaques et des assassinats aveugles dans les régions du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest et de l'extrême nord.

Le MPDR condamne avec sévérité, une démarche dans tous les cas terroristes, que rien ni aucune cause ne saurait soutenir et à plus forte raison justifier.

Le MPDR ne comprend toujours pas, l'attitude complaisante de quelques compatriotes, qui continuent de jouer avec le feu, en se rangeant ouvertement derrière les auteurs de ces crimes qui endeuillent de nombreuses familles. Nous les invite gravement à mettre fin à ces dérives maladives. Le cas récent d'une émission de CANAL 2 international qui a laissé libre cours à une publicité mensongère et provocatrice d'un individu aux desseins sombres, est pathétique et assez démonstratif de l'irresponsabilité.

Le MPDR lance un vibrant appel tous les leaders politiques, les leaders d'opinion et les acteurs divers de la société civile, à s'unir pour rejeter la violence et condamner toutes les dérives qui ne font nullement avancer notre pays, et ne sauraient avantager qui que ce soit ou quelles que ambitions que ce soient.

Le MPDR réitère sa profession de foi inébranlable pour le dialogue, et demeure fermement attaché à la médiation par toutes les voies et par tous les moyens, pour rassembler le pays et conjurer la violence. Ce faisant, le MPDR réitère son ferme soutien aux forces de défense et de sécurité et les appelle à plus de vigilance, de professionnalisme comme toujours et de bravoure.

Le MPDR exprime sa solidarité agissante aux familles des victimes des actes terroristes, en les assurant que la nation toute entière est avec elles.

Le MPDR en se félicitant pour les mesures exceptionnelles et efficaces décidées par le Chef de l'Etat en faveur des familles pour cette rentrée scolaire, recommande néanmoins que tout soit mis en œuvre, pour qu'aucun enfant en bas âge, ne reste à la maison./.

Yaoundé, le 07 Septembre 2022

Le Président, Médiateur universel

SHANDA TONME

Le Président, Médiateur Universel, Shanda Tonme