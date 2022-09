Ile Maurice: Centres commerciaux - Les Malls Coeur de Ville affichent leurs ambitions

" Super U et Coeur de Ville sont deux marques déposées différentes. Nous sommes certes les représentants de la marque française Super U à Maurice, mais nous sommes aussi les fondateurs d'une chaîne de centres commerciaux qui s'appelle Coeur de Ville. Jusqu'ici, l'identité de Coeur de Ville est souvent passée au second plan derrière la marque Super U. Je comprends que les gens fassent l'amalgame, et nous avons aussi joué là-dessus, mais il est désormais temps que les Coeur de Ville prennent leur envol par eux-mêmes ", explique d'emblée Pascal Tsin, CEO du groupe Super U.

Les Coeur de Ville veulent donc asseoir leur identité locale au sein des différentes régions et ainsi apporter une vraie plus-value aux habitants. Afin de marquer ce nouveau souffle, la chaîne commerciale prend de nouvelles couleurs et se verra attribuer un nouveau logo.

Cette nouvelle vision est illustrée par le nouveau slogan de la marque : Coeur de Ville, My Mall. " Nous voulons que les gens développent un sentiment d'appartenance vis-à-vis de nos centres commerciaux, qu'ils s'y sentent comme chez eux. Nous voulons que ces centres commerciaux évoluent selon les attentes et les envies de nos clients, en s'adaptant toujours aux nouvelles habitudes des consommateurs et en leur proposant une véritable authenticité locale, comme nous avons toujours su le faire ", explique Pascal Tsin, CEO de Super U.

Ayant connu un succès retentissant depuis leur ouverture aux quatre coins de l'île, les Malls Cœur de Ville possèdent chacun leurs propres caractéristiques. L'objectif est désormais d'offrir un nouveau souffle aux Malls de la chaîne et de mieux asseoir les particularités de chacun d'entre eux, le tout dans une ambiance familiale à travers l'organisation régulière d'événements centrés autour de la culture locale ou destinés aux enfants et aux familles.

" Le commerce de proximité, en termes de service sur mesure à la clientèle, est le moteur de ce projet. Nos centres commerciaux font déjà partie intégrante des différentes régions, partout où ils sont implantés. Notre but est d'accentuer encore davantage cette caractéristique, et d'ancrer nos Malls dans le quotidien des habitants de leurs régions ", précise Pascal Tsin, lui-même héritier d'une longue lignée de commerçants de proximité.

Coeur de Ville vise donc à maintenir une tradition de proximité au sens large. A travers des boutiques et services spécialement conçus pour satisfaire le consommateur mauricien, Coeur de Ville a ainsi pour vision de s'intégrer tout naturellement au quotidien de la population, et de devenir un acteur incontournable des circuits de consommation régionaux.

En tant que tel, Cœur de Ville vise à mettre en lumière les couleurs et les saveurs de nos régions. Pour ce faire, l'emphase est mise sur les commerçants et les spécialités de chaque région. Présent à Grand-Baie, Flacq, Tamarin, et bientôt également à Goodlands et Rivière-des-Anguilles, Cœur de Ville a pour objectif de s'implanter durablement dans chacun de ces paysages régionaux.

Les nouvelles valeurs de Coeur de Ville sont les suivantes :

Mauricianisme : Cœur de Ville est un concept de Mall unique à Maurice. Tout est pensé pour refléter et mettre en valeur les différentes incarnations de la culture locale, que ce soit à travers la cuisine, les arts, la culture, la musique, l'artisanat ou les services proposés par des Mauriciens pour des Mauriciens.

One-stop shop : Nous proposons une large variété de produits et services afin de répondre à tous les besoins de nos clients en un seul lieu.

Engagement régional : Coeur de Ville est proche des consommateurs, une destination ou une escale régulière pour les habitants de nos régions. Nos Malls font partie intégrante des habitudes de tous les jours de leurs clientèles.

Implication auprès de la population locale : Les Cœur de Ville étant des carrefours de rencontre, nous nous sommes donné la mission de participer à la construction d'un avenir meilleur pour chacune des régions où nous sommes implantes. Un véritable engagement et une implication dans différentes actions sociales et environnementales font donc partie de nos priorités.

Portée familiale : A travers nos offres et nos services, de même que des événements culturels ou récréatifs, nous souhaitons faire de nos Malls des lieux familiaux et accueillants, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Ces valeurs sont incarnées dans le nouveau logo de la marque, avec son coeur qui vibre et ses couleurs qui représentent l'engagement environnemental de la marque, notamment au niveau du recyclage, du commerce équitable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire (vert et bleu), son action sociale à travers l'Antoine Tsia Lip Ken Foundation (marron), mais également la dimension humaine à travers l'accueil, l'ambiance et la portée familiale des Malls de la chaîne (jaune).

Pour fêter ces nouvelles résolutions, des événements et animations grandioses sont prévus à Grand-Baie, Tamarin et Flacq du vendredi 9 septembre au dimanche 11 septembre. Au menu : Bumblebee & Transformers, carnavals, animations musicales, défilés de mode et plein d'autres surprises.