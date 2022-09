Ile Maurice: Parlement - Une rentrée comme avant le Covid-19

Il y aura des changements à la rentrée parlementaire du 18 octobre bien que le projet soit gardé jalousement secret par le bureau du speaker. Des travaux sont en cours dans l'Hémicycle pour réaménager les travées destinées aux députés et modifier la galerie publique et celle réservée aux invités d'honneur. Des techniciens sont également à l'œuvre pour replacer les micros. Tout devra être prêt, dit-on, avant la rentrée parlementaire pour que les élus retrouvent leur siège comme c'était avant la pandémie sans la distanciation physique à respecter entre députés.

Les prochaines séances se dérouleront plus ou moins selon les mêmes conditions avant le confinement imposé par le ministre de la Santé. Pour rappel, après l'instauration du couvre-feu en mars 2020 et avec les obligations sanitaires, il a fallu aménager le Parlement pour que les élus puissent garder une distanciation physique entre eux. Les membres du public et les invités n'étaient pas admis non plus au Parlement. Cette pratique est en vigueur depuis le 5 mai, mais d'après des informations obtenues, les parlementaires pourront s'asseoir l'un à côté de l'autre à la rentrée.

Nous avons contacté le speaker de l'Assemblée nationale, Sooroojdev Phokeer, pour avoir de plus amples informations sur les travaux et le déroulement des prochaines séances, mais il nous a fait comprendre qu'il n'a pas ces informations. "Je rentre d'une mission à l'étranger à l'instant même. Je ne suis au courant de rien", a-t-il dit. Aucun renseignement n'est sorti du bureau de la Clerk non plus.

Des membres de l'opposition ont également appris que des travaux sont en cours pour la rentrée. Patrice Armance, le whip de l'opposition, affirme qu'il s'est renseigné, mais il n'a pas eu d'informations sur le déroulement des prochaines séances. Même la Chief Whip, Naveena Ramyad, n'a pas été en mesure d'éclairer sa lanterne, dit-il.

Cependant, le retour à la normale risque d'être fort intéressant pour le "sitting arrangement" notamment au sein de l'opposition si changement il y a. Xavier Luc Duval gardera la même place s'il détient toujours son poste de leader de l'op- position à la rentrée parlementaire avec à ses côtés Khushal Lobine comme c'est le cas actuellement. Toutefois, sans aucune distanciation physique, il restera deux autres places sur le front bench. L'une d'entre elles sera occupée (le 4e siège) certainement par le whip de l'opposition, Patrice Armance, qui est également un autre élu du Parti mauricien social-démocrate (PMSD).

L'autre élu bleu n'est autre que Richard Duval. Sera-t-il sur le front bench ? Normalement, le troisième siège aurait dû être occupé par Salim Abbas Mamode, élu sous la bannière du PMSD, mais il a rejoint le Mouvement socialiste militant. Ce troisième siège pourrait aussi être inoccupé.

"Nous n'avons encore rien décidé puisqu'il n'y a eu aucune communication officielle. Nous en discuterons avec nos partenaires de l'entente de l'Espoir et les élus du Parti travailliste pour des arrangements si c'est nécessaire", déclare Patrice Armance.

Coordination

Avec la configuration actuelle, Paul Bérenger et Reza Uteem, les deux élus du Mouvement militant mauricien (MMM), sont dans la même rangée que le whip de l'opposition, mais derrière Xavier Luc Duval. L'un d'entre eux va-t-il se mettre sur le front bench ? À cette question, Aadil Ameer Meea, qui fait la coordination au Parlement pour le MMM, indique qu'ils attendent les informations du speaker.

"Il faudra une coordination avec les partis de l'opposition pour tout changement. Sinon, nous n'avons rien discuté au bureau politique de notre parti pour voir si un élu mauve sera sur le front bench", explique-t-il.

Du côté du Parti travailliste (PTr), son chef de file, Arvin Boolell, croit qu'il n'y aura pas de grands changements. "Au PTr, les positions hiérarchiques demeureront les mêmes. Je pense que ce sera la même chose avec les autres partis de l'opposition avec Xavier-Luc Duval comme leader de l'opposition", maintient-il.

Le député, qui est également médecin, affirme que même si c'est le retour à la normale, il faut quand même prendre des précautions car les travaux de l'Assemblée nationale à Maurice ne se passent pas comme à l'étranger où les élus ne passent pas toute une journée et une nuit dans une pièce fermée.

Avec les changements qui sont en cours, les responsables de l'opposition espèrent que le public pourra également assister aux travaux parlementaires comme c'était le cas avant le Covid-19.