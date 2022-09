Ile Maurice: RT Knits - 15 % des besoins en électricité de l'usine proviennent d'un parc solaire

Faire en sorte que le carbone ne constitue plus l'élément indispensable pour le transport tant de la chaleur que de l'électricité dans le cadre d'une activité industrielle où la consommation de l'énergie électrique est considérable. C'est la mission que s'est fixée RT Knits, un des leaders incontestés dans la fabrication de vêtements à Maurice. En quoi consiste l'objectif énergétique durable de cette entreprise ? Il s'agit de produire 100 % de l'énergie électrique dont elle a besoin d'ici 2030 grâce à l'expansion d'un parc solaire photovoltaïque et à un plan d'efficacité énergétique.

Devant un parterre d'invités, dont Soomilduth Bholah, ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, le Chief Executive Officer (CEO) de RT Knits Kendall Tang, a officiellement lancé, vendredi 2 septembre, la première phase de ce projet avec la mise en opération d'une ferme solaire photovoltaïque. Cette plate-forme indispensable pour capter l'énergie en provenance des rayons du soleil comprend 1 860 panneaux fixés sur le toit de cette usine située à Pointe-aux-Sables. Chacun de ces 1 860 panneaux produira 540 W d'électricité. C'est un investissement qui permettra à l'entreprise d'atteindre une production totale d'énergie solaire de 1 MW et ainsi de satisfaire 15 % de ses besoins en électricité.

Présente dans l'univers industriel de Maurice depuis 1970, RT Knits, qui emploie quelque 1 700 personnes, fait partie de ces entreprises qui ne restent pas insensibles aux appels lancés par les autorités pour que leurs opérations industrielles ne détériorent pas davantage l'environnement. Au contraire, ces entreprises font tout ce qui leur est possible et envisageable pour trouver la bonne formule pour une cohabitation et un équilibre respectueux et sans danger pour l'environnement et ce, dans la durée.

C'est ainsi que les opérations de tricotage, de teinture et d'assemblage des vêtements prêt-à-porter sont effectuées de manière à ne pas causer de préjudice à l'environnement. Sur le plan social, RT Knits a laissé son empreinte avec son engagement auprès de nombreuses ONG impliquées dans la protection de l'environnement et la lutte contre divers fléaux sociaux tels que la pauvreté et la toxicomanie, entre autres.

Dès le début de la pandémie Covid-19 à Maurice en 2020, la compagnie a été parmi les premiers opérateurs économiques à offrir leur aide au pays. L'entreprise s'est lancée dans la conception et la production, pour en faire des dons, de masques scientifiquement élaborés.

RT Knits dispose d'un portefeuille de clients renommés basés en Europe, aux États-Unis et en Afrique du Sud.