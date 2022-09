Afrique: Sécurité - L'UA alerte sur la circulation d'armes illicite dans le continent

Dans l'idée d'alerter les pays membres de l'organisation sur l'insécurité grandissante liée à la circulation en masse d'armes illicites dans le continent, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a lancé, du 5 au 7 septembre à Lomé, au Togo, une opération intitulée " Faire taire les armes tout au long de l'année 2022 ".

L'objectif principal est d'encourager les civils à remettre volontairement les armes illicites en leur possession, sous réserve d'anonymat et d'immunité de poursuites. Elle s'inscrit également dans le cadre de la commémoration du mois de l'amnistie en Afrique.

Selon les données du CPS, environ quarante millions d'armes illicites circulent toujours en Afrique et sont à l'origine de plus de cinq cent mille morts par an. Ainsi, l'initiative de l'UA vise aussi à promouvoir les programmes de Désarmement, démobilisation et réintégration et à susciter la participation de la société civile africaine, notamment les jeunes (hommes et femmes), les organisations non gouvernementales, les organisations confessionnelles, le secteur privé et les médias à appuyer cette politique de remise volontaire d'armes à feu acquises illicitement.

" Cela constitue une source de préoccupation majeure et vous conviendrez avec moi que nous n'avons d'autres options que de redoubler d'efforts pour relever ces défis qui sont de sérieux obstacles annihilant le développement de nos Etats ", a déclaré le responsable de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, en ajoutant que le Togo, à l'instar d'autres pays, est préoccupé par le fléau de la circulation illicite des armes qui prend un relief particulier de nos jours en Afrique de l'Ouest où ces armes servent de terreau fertile à la multiplication des crimes de tout genre, dont le terrorisme rampant sur fond de prosélytisme religieux. C'est pourquoi, le gouvernement est résolument engagé à le combattre, sous toutes ses formes. Ainsi, cette politique de l'UA a toute sa pertinence en ces temps troublés.

Notons que l'événement a donné lieu à une destruction symbolique des armes illicites collectées par les autorités togolaises, en présence des hauts fonctionnaires du gouvernement togolais, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des experts onusiens, ainsi que ceux du Centre régional des Nations unies pour la paix et le désarmement en Afrique.