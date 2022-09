Congo-Brazzaville: Education - Intégration des approches numériques dans l'alphabétisation

Au nom de la modernisation des infrastructures d'alphabétisation, le numérique intègre le processus d'apprentissage, a indiqué le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, lors de la célébration de la 56e journée internationale de l'alphabétisation, le 8 septembre à Brazzaville.

Au Congo, la célébration de la 56e Journée internationale de l'alphabétisation est combinée à la 18e semaine nationale d'alphabétisation. Ladite semaine est placée sur le thème " La quête d'un financement pour la modernisation des structures d'alphabétisation " tandis que la Journée mondiale de l'alphabétisation a pour thème " Transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation ".

La modernisation des infrastructures d'alphabétisation passe, entre autres, par la numérisation des processus d'apprentissage. " La semaine nationale de l'alphabétisation sera marquée par la formation des animateurs et encadreurs sur l'approche numérique ; la dotation des centres de rescolarisation et d'alphabétisation en outils informatiques et techniques ", a indiqué le ministre Jean-Luc Mouthou, en présence de la représentante de l'Unesco, Fatoumata Barry Marega, et d'autres partenaires du secteur éducatif.

Pour la modernisation des espaces d'alphabétisation, des efforts supplémentaires et conséquents seront consentis afin de permettre à ce sous-secteur de jouer pleinement son rôle dans l'éducation des adultes et des jeunes en dehors de l'école, selon le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Par ailleurs, la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, Laure Yoka Matongo, a abondé dans le même sens. Selon elle, dans une société équitable, inclusive et prospère, l'alphabétisation joue un rôle essentiel. Malheureusement, il existe encore des enfants, des jeunes, des adultes hommes et femmes non instruits, a-t-elle déploré. " Il faut agir pour aider ces individus à accéder aux opportunités d'apprentissage ", a déclaré la direcrice générale de l'Alphabétisation et de l'éducation non formelle.

Les perspectives s'inscrivent dans une démarche d'expérimentation des nouvelles approches, a poursuivi la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il s'agit, entre autres, de la dispensation des programmes d'alphabétisation en ligne, l'intégration du numérique dans les approches pédago-andragogiques, la diffusion des émissions à travers les médias...