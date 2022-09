Congo-Kinshasa: Décédé le 30 août à Kinshasa - Voici le programme des obsèques du comédien Kwedy Mayimputu !

En connivence avec le ministère de la Culture, Arts et Patrimoines, la famille biologique et professionnelle vient de publier le programme officiel des obsèques de l'artiste Kuedi Mayimputu. Il indique que cette icône du cinéma congolais sera inhumée, le samedi 10 septembre 2022, à la nécropole entre Ciel et Terre de la N'sele.

Bien avant, la dépouille de l'illustre disparu sera exposée pendant quelques heures, à l'esplanade de la RTNC dans la commune de Lingwala pour les derniers hommages dignes de son rang. Tandis que la soirée du vendredi 9 septembre 2022 est consacrée à la grande veillée mortuaire au Musée national de la RDC.

Après 50 ans de carrière, Kwedi était un dramaturge complet.Auteur, metteur en scène et dramaturge, Kweddy Mayimputu, alias Monsieur Dialo, surnommé le " caméléon de la scène ", était le directeur artistique de Salongo, groupe théâtral interne de la RTNC, sous le génie du réalisateur Tshitenge Nsana (d'heureuse mémoire). Les Congolais se souviendront de cet artiste comédien de talent et de renom qui aura marqué son temps particulièrement dans de grandes pièces de théâtre telles que " Mwana Nsusu ", " Diallo " et tant d'autres, où il savait bien incarner le rôle de sujet ouest-africain, notamment dans le rôle de marabout.

Rappelons que cette grande figure emblématique de la télé dramatique en RDC est décédée, le mardi 30 août 2022, à l'âge de 75 ans, des suites d'un Accident vasco-cérébral (Avc), à Kinshasa.

Elombe Sukari, membre du comité organisateur des obsèques et collègue de l'illustre disparu, appelle donc tous les artistes congolais à rester unis autour de ce baobab et à pérenniser le travail qui était de sa passion et de sa vie. Kweddy est mort ! Que les autres Kweddy vivent et qu'ils pérennisent l'œuvre qu'il a tant aimée ".