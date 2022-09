Congo-Kinshasa: Inauguration de l'usine du premier café robusta et arabica 100% congolais

La Kinoise, premier café robusta et arabica 100% rd-congolais, a procédé ce samedi 3 septembre 2022 à Kinshasa à l'inauguration officielle de son usine moderne à Kinshasa précisément au quartier Kingabwa dans la commune de Limete.

Avec une capacité de production industrielle, cette nouvelle usine va produire la version uni dose avec un emballage en fibre naturel biodégradable respectant les règles écologiques. Une inauguration qui s'inscrit dans la vision de la PDG de la Kinoise, Tisya Mukuna et qui a lieu en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Entrepreneuriat et des Petites et Moyennes Entreprises Eustache Muhanzi Mubembe et du ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Bussa Tongba.

En outre, cette inauguration permettra à la Kinoise de s'inscrire dans le processus d'expansion dans les différentes autres provinces de la RDC bien que pour l'instant, il est vendu dans 4 villes à savoir Kinshasa, Lubumbashi, Matadi et Boma. Et, s'invite dans tous les grands événements en République Démocratique du Congo et ailleurs pour démontrer au monde le savoir-faire rd-congolais, tout en respectant les normes internationales industrielles.

Lancée en 2020, la commercialisation de La Kinoise a acquis un engouement considérable dans le chef de ses clients. Un café made in Congo qui a trois gammes variées notamment café arabica, café robusta et café chocolaté Mochaccino.