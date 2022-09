Congo-Kinshasa: Lutte contre la poliomyélite - Le Comité d'Urgence Polio rêve une nouvelle bâtisse pour une réponse efficace !

La promesse d'un monde sans poliomyélite a été un élément moteur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite (IMEP), contribuant à des avancées cruciales dans le domaine de la santé au cours des trois dernières décennies. La Stratégie d'éradication de la poliomyélite 2022-2026 correspond au type d'approches intégrées qui seront nécessaires pour tenir la promesse de l'éradication. Avec cette nouvelle stratégie, l'IMEP a reconsidéré sa relation avec les gouvernements, a augmenté le niveau de son engagement avec les communautés touchées par la poliomyélite, a opéré des changements afin de favoriser l'autonomie du personnel en première ligne et de le protéger, et élargi ses partenariats pour générer un impact supérieur dans les zones géographiques prioritaires pour la poliomyélite, ainsi que des innovations décisives qui amélioreront la détection et la riposte.

En République Démocratique du Congo, le Comité d'Urgence Polio (CUP) s'est mobilisé avec ses partenaires techniques et financiers pour exprimer son engagement en faveur d'une plus grande responsabilisation sur la voie de l'éradication. Cette approche passe également par la dotation d'une infrastructure adéquate pour permettre aux prestataires de santé de bien mener leur travail sur terrain.

C'est dans ce contexte que le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, a procédé, ce mercredi 07 septembre 2022, à la pose de la première pierre pour la construction d'un bâtiment d'un niveau devant servir d'installations pour le Comité d'Urgence Polio (CUP). Cette nouvelle bâtisse qui abritera les bureaux du CUP, sera érigée dans l'enceinte du Programme Élargi de Vaccination (PEV), situé dans la commune de la Gombe.

Crée depuis 2018 pour accélérer le processus d'éradication de la Polio, le Comité d'Urgence Polio était jusqu'ici logé dans les installations du PEV où il partageait quelques locaux.

Au regard de ses activités, le PEV se trouvait dans l'impossibilité de disponibiliser un espace ou un bâtiment devant servir de cadre de travail au CUP.

C'est dans ce cadre que la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF), l'un des membres de l'Initiative Mondiale de l'éradication de la Polio (IMEP) s'est portée garante de rendre disponible le financement pour offrir au CUP, un espace de travail dans la concession du PEV.

Dans son mot de circonstance, le Ministre Jean-Jacques Mbungani a indiqué que ce bâtiment permettra aux membres de l'IMEP de trouver un espace confortable de travail et permettra au PEV d'élargir son espace.

" (... ) Ce bâtiment permettra au pays d'offrir un espace convenable de travail aux différents membres de l'Initiative Mondiale de l'éradication de la Polio (IMEP) et permettra au PEV d'élargir son espace de travail, actuellement très limité, afin de produire des résultats de qualité " , a-t-il déclaré.

Le numéro un de la Santé Publique, Hygiène et Prévention a conclu son speech en remerciant le Président de la République, chef de l'État, pour son programme axé sur la Couverture Santé Universelle, avant d'adresser ses remerciements particuliers à la BMGF pour le financement des travaux de construction de ce bâtiment.

" (... )' je ne saurai terminer mon adresse sans remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, à travers son programme du " plan stratégique de la Couverture Santé Universelle ", qui vise entre autres comme objectifs, l'éradication de la Poliomyélite et des maladies évitables par la vaccination dans notre pays " .

Et le ministre Jean-Jacques de conclure: "Je tiens à remercier particulièrement le partenaire BMGF qui a accepté d'assurer le financement de ces travaux de construction du bâtiment et à tous les autres partenaires qui appuient techniquement et financièrement les activités de vaccination dans notre pays ".

Signalons que les travaux de construction de cet ouvrage vont durer 3 mois avant de sa remise au CUP.Jordache Diala