Congo-Kinshasa: Embouteillages dans plusieurs artères principales/Kinshasa - Des kinois contraints de marcher à pied faute de carburant

Le problème des embouteillages se pose de plus en plus dans la ville-province de Kinshasa depuis la reprise des activités scolaires et la hausse du prix de carburant sur le marché qui s'observe depuis le 05 septembre 2022. Une augmentation de la population dans la circulation et dans les arrêts de bus en attente des moyens de transport pour vaquer à leurs occupations.

Ces embouteillages ne sont causés ni par le fait qu'il y aurait un nombre élevé de véhicules dans la ville ou qu'il y aurait moins de routes mais plutôt dans la structure même de la ville. La première, c'est la configuration des routes. La deuxième cause, c'est que Kinshasa est une ville qui fonctionne à sens unique. La pénurie de carburant n'est rien d'autre que l'une des conséquences de la guerre russo-ukrainienne depuis un bout de temps. Le prix de transport varie de 1000 à 2000 FC pour le taxi et 2000 à 3000 FC pour la moto. La population en souffre et souhaite que l'Etat intervienne face à cela.

"Le gouvernement, plus précisément le ministre des hydrocarbures, devrait revoir le prix du carburant afin que le coût de transport redevienne à la normale. L'argent habituel pour les élèves devient insuffisant et cette situation oblige à ces derniers de passer des longs trajets à pied sous un soleil accablant afin de se rendre à l'école pour ceux de l'après-midi et à ceux de l'avant midi de rentrer à leur domicile", a déclaré un passant, trouvé sur l'avenue de la Libération ex24 novembre, à Lingwala, tout épuisé. Aux autorités de trouver des solutions à ce problème de pénurie de carburant.