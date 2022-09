Congo-Kinshasa: Leadership féminin dans le milieu professionnel - Grâce Shako valorise et conscientise les femmes des médias

En vue de promouvoir et mettre en lumière les valeurs de la femme des medias sur l'espace professionnel, l'organisation non gouvernementale "Leadership de la femme des médias ", a organisé une conférence-débat, le mercredi 7 septembre, à l'Institut Facultaire des sciences de l'information et de la communication dans l'espace mythique Professeur Malembe.

Sous la thématique : "La femme des médias et son leadership dans la société congolaise : la gestion des préjugés et du succès", la fondatrice de cette structure qui prône les compétences et capacités des êtres féminins, Grâce Shako a profité de cette occasion propice pour valoriser et conscientiser toutes les femmes journalistes qui se rabaissent.

Dans son mot d'entrée, la responsable numéro 1 de l'ONG " leadership de la femme des medias ", a mis en valeur les efforts consentissent par les femmes journalistes, mais qui restent ignorées. "Les femmes des médias prennent le même risque que les hommes, nous collectons, diffusons et traitons l'information de la même manière que les hommes. Moi, personnellement, il m'est arrivé lors d'un reportage de monter sur une moto avec ma caméra, pour avoir les meilleures images ou le meilleur cadrage. Donc, c'est le même risque que parfois les hommes craignent aussi. Malgré toutes ces choses, nous remarquons que la femme n'est pas récompensée à sa juste valeur malgré tous les sacrifices. Plusieurs femmes aujourd'hui dans les médias n'occupent que de poste d'exécutant même si elles se distinguent ", a déploré lafondatrice de l'Asbl "Leadership de la femme des medias ", Grâce Shako.

Et d'ajouter : " Nous avons le souci de valoriser le travail de femme des médias. Nous désirons apporter un changement dans ce milieu de la presse où la femme journaliste doit être vue, dans un nouvel œil. Nous sommes assignés pour mission de redonner la dignité au métier de la femme qui est le journalisme, nous voulons à la fois la promouvoir dans le média ", a-t-elle ajoutée.

Ensuite, pour la valorisation effective et le leadership de la femme des médias, elle les a conscientisées de ne pas se laisser faire de toutes tentatives d'harcèlement sexuel juste pour gagner l'emploi. Ainsi, elle a également appelé toutes les femmes journalistes, de se donner au travail et d'avoir une mentalité de leader car, c'est l'unique et le seul moyen de rivaliser avec les hommes, afin de bénéficier un meilleur traitement au sein d'une entreprise de presse.

Il sied de signaler que cette activité a connu la participation du recteur de l'IFASIC, Professeur Jean Kambayi Bwatshia, qui a d'ailleurs élagué l'équivoque qui infériorise la femme, et ensuite, il les a encouragées de se battre pour obtenir l'émancipation effective de la femme.