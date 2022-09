Congo-Kinshasa: CHAN - La CAF procèdera au tirage au sort le 1er octobre prochain

Les Léopards de la RDC

Qualifiés pour la 7ème édition du Championnat d'Afrique des nations CHAN Algérie 2023, les Léopards de la RD Congo doivent encore attendre pendant près d'un mois, avant qu'ils ne soient fixés sur leurs adversaires de poules. La Confédération africaine de football (CAF), procèdera au tirage au sort, le 1er octobre prochain, à Alger, en Algérie, pays organisateur, a indiqué mercredi l'organe faitier du football africain sur son site officiel.

La liste des pays qualifiés pour ce CHAN est passée de 16 à 18. Ce sera pour la première fois qu'une phase finale de ce championnat réservé uniquement aux joueurs qui évoluent dans des Ligues nationales des pays respectifs atteigne ce nombre de participants. La compétition est passée de 8 participants à la première édition en 2009, 16 participants à la deuxième édition au Soudan en 2011, de même qu'en 2014, 2016, 2018 et 2020. Il y aura au total 5 poules, dont trois poules contiendront quatre équipes chacune, et deux autres auront trois pays par groupe. La date est déjà connue. La compétition débutera le 13 janvier et prendra fin le 04 février 2023.

RDC et Ouganda pour leur 6ème participation

De tous les 18 pays qualifiés à ce 7ème rendez-vous du CHAN, la RDC et l'Ouganda sont les deux pays qui seront à leur sixième participation sur sept. Ils sont réguliers à habitués à ce compétitions, dont la RDC compte deux titres. Les Léopards n'ont raté qu'une seule édition, celle de 2018 au Maroc, éliminés par le Congo Brazzaville sous l'ère de Zahera Mwinyi. La RDC et l'Ouganda seront suivis par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Libye, le Maroc et le Mali qui seront à leur 5ème participation. Par contre, le Madagascar sera à sa toute première participation.

Ci-après, la liste complète de 18 nations : Algérie (pays hôte), Maroc (vainqueurs en 2018, 2020), Libye (vainqueurs en 2014) ; Sénégal (quatrième place en 2009), Mali (finaliste en 2016, 2020), Mauritanie (3rd apparence) ; Côte d'Ivoire (troisième place en 2016), Niger (4e apparition), Ghana (finaliste en 2009, 2014) ; Cameroun (quatrième place en 2020), Congo (4e apparition), RD Congo (vainqueurs en 2009, 2016) ; Ouganda (6e apparition), Soudan (troisième place en 2011, 2018), Éthiopie (3e place).rd apparence), Mozambique (2ème participation), Angola (finaliste en 2011), Madagascar.

EG