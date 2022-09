Congo-Kinshasa: Beni - Le gouvernement appelé à délocaliser les déplacés de l'EP Mwangansa à Oicha

Les responsables de l'école primaire Mwangaza, à Oicha, territoire de Beni (Nord-Kivu) ont appelé, jeudi 8 septembre, le gouvernement à délocaliser les déplacés de leur établissement.

Ils ont lancé cet appel quatre jours après la rentrée scolaire 2022-2023.

Ils s'inquiètent des conséquences d'occupation de cette école par ces déplacés sur le plan sanitaire et éducationnel.

Plus de 20 salles de classes de l'EP. Mwangasa servent la journée aux écoliers et la nuit de dortoir des déplacés venus de plusieurs entités du territoire de Beni, même ceux de Mambasa et Irumu, en Ituri.

Les élèves se bousculent avec ces déplacés chaque matin les obligeant de libérer leurs salles de classe.

Une crainte pour les responsables de cette école qui demandent au gouvernement de délocaliser ces derniers dans un site approprié.

Selon eux, cette situation impacte négativement sur l'éducation des enfants.

" Un enfant entre dans sa salle de classe et trouve des ustensiles de cuisine, des matelas, et surtout sur le plan sanitaire avec les latrines que nous avons, nous les utilisons et les déplacés et les enfants. Alors, en attendant que le gouvernement fasse son travail, nous demandons à ce que ces déplacés soient cantonnés dans un site quelconque pour que les enfants se sentent libre dans les salles de classe ", a indiqué le directeur-adjoint de l'EP Mwangaza, Kasereka Saamunane.

De son coté, le responsable de ces déplacés a appelé le gouvernement à restaurer la paix afin qu'ils rentrent dans leurs milieux d'origine.

Le bourgmestre de la commune rurale de Oicha affirme être au courant cette situation et assure que les plaidoyers sont en cours pour la délocalisation de ces déplacés.

Certains de ces familles sont déjà accueillis dans des familles d'accueil.