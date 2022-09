Madagascar: Plantation de vétiver - Amélioration des revenus des ménages appuyée par le PLAE IV

Cofinancé par la Coopération financière allemande (KfW) et le gouvernement malgache, ce programme alliant le développement agricole et la protection de l'environnement, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, intervient dans quatre régions. Il s'agit notamment des régions SOFIA, Amoron'i Mania, Matsiatra Ambony et Ihorombe. Le PLAE IV vise à contribuer de façon durable à l'approvisionnement des ménages urbains et ruraux en bois énergie et charbon de bois tout en protégeant les sites agricoles contre l'érosion. L'amélioration des revenus des groupes de ménages reboiseurs cibles et la réduction des pressions sur les ressources forestières naturelles constituent également des objectifs inscrits dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme.

Bilan des activités:

Après cinq ans de mise en œuvre dans ses zones d'intervention, ce PLAE dans sa phase IV touche actuellement à sa fin. Les responsables de ce programme ont affirmé que les réalisations ont dépassé les résultats escomptés quand ils ont dressé le bilan de leurs activités dans le cadre d'une descente sur son site d'intervention dans la région Matsiatra Ambony, avant sa clôture officielle à Fianarantsoa.

17 maires des communes concernées ont participé à cette descente. Parmi les réalisations effectuées, ils ont avancé entre autres, une amélioration des revenus des ménages bénéficiaires de l'appui du PLAE IV, et ce, grâce à la plantation de vétiver permettant de protéger les bassins versants. En effet, cette activité crée une source de revenu pour les paysans, en fabricant des produits artisanaux, outre l'alimentation de leurs bétails. Ramaro, un paysan bénéficiaire, témoigne qu'il a pu commercialiser des plants de vétiver suite au développement de ses pépinières de reboisement.

Pérennisation:

Par ailleurs, il a été évoqué en tout que 7 700 ha ont été reboisés par les 4 600 ménages bénéficiaires si l'objectif fixé était de 6 000 ha dans les zones d'intervention du programme, soit dans les 197 fokontany répartis sur 35 communes. En outre, 1 600 ha de cultures ont été protégés contre l'érosion des sols et l'ensablement au lieu de 1 430 ha prévus initialement.

" La sécurité règne également dans nos sites d'intervention grâce à la sécurisation des parcelles reboisées par les 207 groupements communautaires mis en place contre une prévision de 150 groupements ", selon toujours les explications des responsables du PLAE IV. En tout, 48% des parcelles reboisées ont été sécurisés grâce à la distribution de 3 000 certificats fonciers sur les 5 000 certificats prévus. La pérennisation des activités du programme est acquise, a-t-on conclu.