Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du 09 Septembre 2022

Niger : Invasion par des ravageurs - Plus de 47 mille hectares de cultures infestés

Dans plusieurs régions du Niger, les cultures font face à des pullulations de groupes de ravageurs. Selon les autorités gouvernementales, à la date du 31 août 2022, 47 867 hectares de cultures ont été déclarés infestés alors que le taux de couverture de traitement est à 74,72%. Dans les 47 867 ha infestés, 31 826 ha le sont par les criquets avec les insectes floricoles, représentent les groupes de ravageurs les plus importants, a indiqué, le 02 septembre, le gouvernement dans une communication du conseil des ministres. Cependant, aucune menace grave du criquet pèlerin n'a été signalé, souligne le gouvernement qui indique le Cnla (Centre National de Lutte anti-acridienne) assure le suivi de l'aire de cet insecte redoutable. (Source : aniamey.com).

Côte d'Ivoire : Transhumance politique - Mabri de retour au Rhdp

Le Docteur Albert Mabri Touakeusse Abdallah, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire( Udpci), a été reçu en audience par Alassane Ouattara. C'était le 8 Septembre 2022 à Abidjan. Plusieurs journaux et sites d'informations générales en Côte d'Ivoire, annoncent la fin des brouilles de deux ans entre les deux parties et le retour imminent de Mabri au Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix, ( Rhdp)..

Sénégal : Coopération internationale - Après Abidjan, le Président polonais à Dakar

Après Abidjan, le Chef de l'Etat polonais est arrivé à Dakar, en compagnie de son épouse. Le président polonais est hôte du Sénégal. Andrzej Duda et sa délégation ont été reçus au palais par le chef de l'Etat Macky Sall, lequel s'en est ensuite réjoui via un tweet. Dans un message il dit : « Je remercie le Président @AndrzejDuda de Pologne, pour sa visite officielle au Sénégal. Nous avons échangé ce matin sur les voies et moyens de renforcer les excellentes relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays ». (Source : senegaalnet.com).

Burkina Faso : Insécurité alimentaire - 90 organisations appellent à l'aide

On évalue à près d'une personne sur dix déplacée par le conflit au Burkina Faso. De surcroît, le taux d'insécurité alimentaire sévère a presque doublé par rapport à l'année dernière, avec plus de 600 000 personnes en situation d'urgence alimentaire en cette période de soudure, alertent 28 organisations d'aide internationale. ( Source : Burkina24)

Mali : Prise de Tallataye par les terroristes - Les précisions des Famas

Principalement relayée par des médias français, la prise de Tallataye par les éléments de l'état islamique au grand Sahara (Eigs) s'avère être une fausse information. Dans les faits, l'armée malienne explique avoir bombardé les positions de Daesh pour protéger les populations civiles et les terroristes n'ont pu contrôler aucune position de Tallataye, l'intox a été surtout alimentée par des individus censés être proches des groupes armés du Nord et qui vivent pour la plupart à Bamako. Joint par nos soins pour des éclaircissements sur la situation, le directeur de l'information et des relations publiques des armées dirpa a souligné que l'information relative à l'occupation de Tallataye est fausse. Rapporte abamako.com qui cite le Nouvel Horizon.

Guinée : Dialogue politique - Les choses vont redémarrer…

Longtemps en berne, le dialogue politique va bientôt "redémarrer" en Guinée. En tout cas, le Président de la Transition, colonel Mamadi Doumbouya, semble désormais déterminé à réunir autour de la table tous les acteurs sociopolitiques pour « dialoguer » autour de la conduite de la Transition. Le jeudi 8 septembre 2022 en Conseil des Ministres, le Premier ministre Bernard Goumou a annoncé que dans le cadre de la concertation politique et sociale, le Président l'a instruit de mettre tous les acteurs autour de la table courant septembre 2022. (Source : africaguinée.com)

RDC : Frontières d'avec l'Ouganda - 5 civils tués dans une attaque

Cinq civils ont été tués mercredi la nuit par des membres du groupe Forces démocratiques alliées (Adf) dans une localité de l'est de la République démocratique du Congo (Rdc) près de la frontière avec l'Ouganda. "L'attaque de la commune de Bulungo par les Adf a eu lieu la nuit de mercredi. Après des affrontements avec l'armée, ces djihadistes ont pris la fuite. ( Source : Rfi)

RCA : Électrification - 400Km de lignes en construction

Le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a donné le coup d'envoi des travaux d'extension du réseau de distribution Hta et Bt dans la ville de Bangui.Ce projet entre dans le cadre du Projet d'Urgence et d'Accès à l'Electricité (Puracel). Les travaux sont financés par la Banque mondiale. L'institution financière s'engage a injecté des moyens en vue de la construction de 400 km de lignes de distribution électrique et 42 postes de transformateurs. Cette réalisation intervient en complément des travaux similaires déjà engagés par la Banque africaine de développement (Bad). (Source : Journal de Bangui)

Cameroun : Attaques de convois - Plusieurs personnes tuées dans le sud-ouest

L'attaque la plus marquante en cette rentrée scolaire, a eu lieu le mardi dans la région du Sud-Ouest. À Muyuka, sur la route reliant Kumba à Buea, des hommes armés ont tiré sur un minibus qui transportait 14 civils. Selon le gouvernement, l'attaque a fait six morts, dont le conducteur et des passagers, et huit blessés. Tous ont été transportés à l'hôpital régional de Buea. Le ministre de la Communication a dénoncé une « attaque lâche et ignoble », perpétrée « dans le but de semer la terreur » et « compromettre la rentrée scolaire ». (Source : Afp)