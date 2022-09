Madagascar: Plume de P - Le calvaire routier !

Enfin, il était temps : quelle joie de voir tant de cantonniers s'atteler à retaper nos routes ! Ça devenait un vrai calvaire de circuler. Le moindre déplacement est une expédition et il faut une bonne dose de courage et de patience pour s'oser à emprunter les voies existantes ! Et pourtant, tout le monde doit s'en accommoder. Si pour diverses raisons certains doivent se déplacer, d'autres dont le business dépend du transport routier, n'ont pour solution que d'y aller bon gré mal gré.

Chaque voyage représente un vrai danger. Les accidents occasionnés par l'état lamentable des chaussées en sont la preuve et les pertes en vie humaine sont nombreuses. Les engins motorisés pâtissent aussi de cette détérioration. Leur entretien devient si onéreux que, parfois, les propriétaires font l'impasse sur certaines réparations pourtant indispensables.

On peut se demander pourquoi avoir attendu que les routes soient complètement cabossées et quasiment impraticables avant d'entamer les réfections. Les temps sont difficiles et le pays ne roule pas sur l'or. N'est-il pas plus judicieux d'effectuer des travaux de maintenance au fur et à mesure plutôt que de devoir tout reconstruire de zéro, ce qui financièrement, est beaucoup plus lourd ?

Chacun a sa manière de voir les choses et l'argent n'a pas la même valeur pour tous !