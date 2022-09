Sénégal: Groupe Cfao - Dr Frannie Léautier intègre le Conseil d'administration

Le groupe Cfao annonce la nomination du Dr Frannie Léautier au sein de son Conseil d'Administration, à compter du 28 juillet 2022. Selon un communiqué de presse, avec l'arrivée de ce nouveau membre, la gouvernance du Groupe se renforce, en ligne avec ses objectifs de diversité.

"Diplômée du Mit, Frannie Léautier commence sa carrière à la Banque mondiale à Washington où elle exerce différents postes stratégiques et de direction pendant 15 ans. Après avoir dirigé la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, elle rejoint la Banque africaine de développement en tant que vice-présidente principale. A la suite de son mandat, elle intègre le Trade and Development Bank Group où elle dirige l'activité gestion d'actifs pendant plusieurs années ", renseigne la même source.

Experte des sujets de finance et de développement, Frannie Léautier est également associée principale au sein de SouthBridge Group et directrice générale de The SouthBridge Investments. Elle occupe par ailleurs des fonctions de conseil et de gouvernance au sein de plusieurs conseils d'administration d'organisation africaines et internationales. "Avec la nomination du Dr Frannie Léautier en remplacement de Mme Sylvie Rucar, le conseil d'administration de Cfao se compose de 9 personnalités françaises, japonaises et africaines parmi lesquelles Momar Nguer et Dennis Awori. Cette diversité, qui s'illustre également par les 66 nationalités représentées par les collaborateurs du Groupe, est un marqueur essentiel de l'identité de Cfao ", lit-on dans le document. Présent dans une cinquantaine de pays et territoires dont 40 en Afrique, et filiale du groupe japonais Ttc, la dimension internationale du groupe Cfao se reflète aussi dans la composition de son conseil d'administration.

" Nous sommes très heureux d'accueillir Frannie Léautier au sein de notre conseil d'administration. Sa grande expérience ainsi que ses connaissances de nos territoires seront des atouts indéniables et apporteront de précieux éclairages à la stratégie et de notre Groupe ", déclare Richard Bielle, président du conseil d'administration et président-directeur général du groupe Cfao.

Avec un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, un accès à 47 des 54 pays du continent et près de 21 000 collaborateurs, Cfao est un acteur majeur dans les domaines de la mobilité, de la santé, des biens de consommation, des infrastructures et de l'énergie. Partenaire de grandes marques mondiales, le Groupe intervient sur toute la chaîne de valeur - importation, production, distribution- selon les meilleurs standards internationaux, en s'appuyant sur 170 ans de connaissance terrain et sur les savoir-faire locaux. Cfao déploie une stratégie à la fois industrielle pour favoriser une production locale, et de distribution à travers son réseau, le plus large d'Afrique, pour proposer des produits et services adaptés et abordables au profit des populations.