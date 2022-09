Cote d'Ivoire: Soutiens aux groupements coopératives- 1 000 ha de champs de maïs mis en place

Dans le domaine agricole, ce sont 1 000 ha de champs de maïs qui ont été mis en place dans la région du Kabadougou (District du Denguélé, frontière avec le Mali et la Guinée), au profit des groupements et coopératives de jeunes et femmes au cours des six premiers mois de l'année par le deuxième Programme social du gouvernement (Psgouv 2022-2024). Selon des sources proches du Centre d’informations et de communications gouvernementales (Cicg), qui rapportent les propos du Coordonnateur général du PsGouv, M. Non Karna Coulibaly, indiquent que grâce à ce Psgouv 2 également, 3 033 ménages de la région ont bénéficié d’une allocation trimestrielle de 36 000 Fcfa au titre des filets sociaux pour 374 millions de Fcfa, non remboursables devant s'étendre sur toute la durée dudit programme.

Ces chiffres ont été présentés, le jeudi 08 septembre 2022 à Odienné, chef-lieu de région du Kabadougou, par Non Karna Coulibaly, par ailleurs, Conseiller spécial du Premier Ministre et coordonnateur général du PsGouv.

Dans le secteur santé, le Psgouv 2 a favorisé la distribution de 452 poches de sang dans la région. Pour ce qui est de la gratuité ciblée, 706 kits d'accouchement ont été distribués, 50 kits de césarienne et d'anesthésie générale également, pendant que 10 076 cas de paludisme ont été pris en charge. Par ailleurs, a ajouté M. Non Karna,

« Nous enregistrons aussi l'électrification de deux localités du Kabadougou (Komédougou et Kafingué), la maintenance de 299 Pompes à Motricité humaine (Pmh) et la réparation de 37 Pmh. En six mois, concernant l'autonomisation et l'insertion professionnelle des jeunes, 1145 jeunes du Kabadougou ont été appuyés pour la pratique d'une Activité génératrice de revenus (Agr). 117 permis de conduire ont été octroyés aux jeunes et 138 jeunes pratiquent des Travaux à haute Intensité de main d'oeuvre (Thimo). Enfin, 923 jeunes entrepreneurs dans le secteur l'informel ont bénéficié d'un appui. »

La présentation a eu lieu en présence du corps préfectoral, des élus locaux, des chefs traditionnels et des représentants des associations de jeunes de la Région du Kabadougou. Pour lui, toutes ces réalisations du gouvernement dans ces zones frontalières du Nord visent à améliorer les conditions de vie des populations et à offrir de meilleures opportunités d'insertion professionnelle aux jeunes, afin que ceux-ci ne soient pas tentés ou recrutés par des groupements terroristes qui menacent ces régions.

Le coordonnateur général du Psgouv a annoncé qu'un numéro vert sera mis en place au profit de la population d'ici à fin 2022 par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire (Ardci) pour signaler les pannes constatées sur les infrastructures construites.

Photo : Une vue des participants après la rencontre d’informations et de partages du Kabadougou( Ph BM)