Maroc: Les candidatures pour le Prix de la société civile ouvertes jusqu'au 30 septembre courant

Rabat — Les candidatures pour la 4ème édition du prix de la société civile sont ouvertes jusqu'au vendredi 30 septembre 2022 à 16H30, a annoncé le ministère délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé des Relations avec le Parlement.

"Conformément aux dispositions de la Constitution qui a accordé une grande importance aux associations de la société civile, en renforçant leurs prérogatives pour qu'elles puissent contribuer activement à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics, le ministère délégué avait annoncé, le 28 juillet dernier, l'ouverture des candidatures pour le Prix de la société civile dans sa quatrième édition de l'année 2022", rappelle ce département dans un communiqué.

Et de noter que ce prix a pour objectifs de promouvoir l'action civile, récompenser les apports et valoriser les initiatives novatrices des associations et organisations non gouvernementales, en plus de mettre à l'honneur les personnalités civiles ayant rendu de louables services à la société.

Pour plus d'informations sur les conditions et les modalités de candidature, le ministère délégué met à disposition les numéros suivants: 0701079614 et 0660123872.