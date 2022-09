Congo-Kinshasa: Académie du leadership féminin - Cap sur Kinshasa pour la 4e édition

Après la tenue de la troisième édition en mars dernier à Brazzaville et fort de son succès, la quatrième édition de l'Académie du leadership féminin, projet initié par la fondation Sounga, se tiendra du 30 septembre au 1er octobre à Kinshasa en République démocratique du Congo.

Parrainée par Danièle Sassou Nguesso, présidente de ladite fondation et entrepreneure sociale, l'Académie du leadership féminin est une initiative qui a pour entre autres but le renforcement opérationnel des compétences et de l'assurance en soi, grâce à l'apprentissage des bases du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. C'est là une occasion pour les femmes d'acquérir plus de connaissances afin de devenir des interlocutrices formées, performantes et actives en faveur des entités dans lesquelles elles sont impliquées, ou bien dans les différents projets d'activités qu'elles souhaitent développer.

A travers cette activité, c'est aussi l'occasion de promouvoir l'adhésion et l'implication des femmes dans les institutions privées et publiques. " Avec les équipes de la fondation Sounga, nous travaillons d'arrache-pied pour préparer ce qui sera sans doute l'une des meilleures éditions de l'Académie du leadership féminin. Encore une fois, nous vous réservons des moments de coaching et de formation de haut niveau qui, j'en suis sûre, répondront à toutes vos attentes ", a indiqué Danièle Sassou Nguesso sur sa page Facebook. A en croire ses propos, l'objectif de l'Académie du Leadership est d'aider les femmes à affirmer leur confiance en elles, acquérir les outils nécessaires pour progresser en termes de management, pouvoir définir et promouvoir leurs projets de créations d'activités, afin de libérer leur plein potentiel.

Le séminaire qui va regrouper des femmes venues des différents coins du continent et d'ailleurs, des responsables d'entreprises, des associations, des familles, des administrations publiques ou privées, des organisations non gouvernementales s'articulera sur plusieurs échanges, ateliers, coaching et conférences en vue de renforcer des capacités opérationnelles et des compétences de base des Congolaises dans les différents domaines de l'entrepreneuriat. A cette occasion, plusieurs intervenants vont animer les différents panels parmi lesquels Nelson Cishugi, Danièle Sassou Nguesso, Paule-Marie Assandre, Séfora Kodjo, Leslie Cannan, Pascaline Kamokoue, Gisèle Busima, etc.

Fondée en 2015, la fondation Sounga est une fondation à but non lucratif dont l'ambition est d'aller à la rencontre des femmes qui subissent tous les jours des entraves à leur épanouissement, de les écouter, de leur donner la parole et de les aider à acquérir leur autonomie en leur offrant les moyens d'entreprendre grâce à des actions portant sur la formation et le microcrédit.