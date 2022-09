Congo-Brazzaville: IFIC - L'appel à candidature lancé

L'institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance a lancé un appel à participation sur le 18e sommet de la francophonie numérique et de la diversité culturelle qui va se tenir les 28 et 29 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie. Le dernier délai du dépôt des propositions de communications complètes est fixé au 31septembre 2022.

L'appel s'adresse aux étudiants des universités ou des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie en Afrique centrale et Grands lacs de même qu'en Afrique de l'Ouest.

Le colloque va donner l'occasion de porter un regard approfondi sur le lien entre la francophonie numérique et la diversité culturelle. Il s'agira d'une part de s'imprégner de l'impact de la transition numérique dans l'espace francophone dans toute sa complexité et d'autre part, d'interroger sur la capacité de la francophonie à domestiquer les dynamiques complexes du numérique au regard de la diversité culturelle.

La vocation principale de ce colloque, qui se basera sur la capacité de maitriser les fractures numériques en tant que répertoire des inégalités multiples en francophonie, va s'articuler autour des axes dont on retient : l'axe géopolitique (nouvelles dynamiques et défis de la gouvernance numérique), l'axe socio-économique ( trajectoires différenciées et insertion dans l'économie numérique), l'axe socio- culturel ( transition économique au service de la diversité culturelle), l'axe témoignage ( le retour d'expérience des dirigeants de la francophonie).

Les participants sont tenus d'envoyer leurs propositions de communication au plus tard le 30 septembre 2022.

La soumission des propositions de communication doit comporter : titre, résumé de trois cents mots maximum et cinq mots clés incluant le nom, prénom, statut et institution. Elle se fait par courriel aux adresses : hong-khanh.dang@univ-lyon3.fr de l'Université pour la francophonie, et à sonia.mbarek@ens-lyon.fr de l'Université de Tunis.