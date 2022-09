Congo-Brazzaville: Diplomatie - Le Brésil souligne la nécessité d'approfondir ses relations avec le Congo

L'ambassadeur de la République fédérative du Brésil au Congo, Renato Soares Menezes, a organisé, le 7 septembre, à Brazzaville, une cérémonie relative à la célébration de la fête nationale marquant le bicentenaire de l'indépendance de son pays.

Dans son discours prononcé à cette occasion, le diplomate Brésilien a tout d'abord fait un bref aperçu historique des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Brésil et le Congo. Ensuite, il a rappelé que les relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies en 1980. " Depuis lors, nos deux pays sont en quête pour approfondir et dynamiser nos relations sur diverses formes ", a-t-il assuré.

Dans ce contexte, a rappelé l'ambassadeur, ces relations ont été marquées par des visites réciproques réalisées au sommet de l'Etat, respectivement par le président Denis Sassou N'Guesso, qui s'est rendu en Brésil à deux reprises et par son homologue Brésilien de l'époque qui a effectué une visite de travail au Congo en 2007. Il a aussi parlé de la première réunion de la Commission mixte bilatérale, et espère que la deuxième édition sera réalisée plus vite que possible.

" La coopération technique entre les deux pays est marquée par l'accord de coopération économique, technique, scientifique et culturelle. Sur ce, le Brésil a déjà offert sa collaboration dans différents secteurs, tels que la production du cacao, la culture de la palme africaine et la lutte contre le VIH-sida ", a expliqué le diplomate Brésilien.

Dans le domaine de l'éducation, il a fait savoir que les deux pays ont signé un accord de coopération culturelle, éducationnelle, scientifique et technique. Cet accord a fait bénéficier aux étudiants congolais une bourse annuelle offerte par différentes universités brésiliennes dans le cadre du PEC-G (Programme des étudiants conventions de graduation). Environ soixante étudiants congolais participent, chaque année, à ce programme. En ce qui concerne la coopération humanitaire, le Brésil, a- t-il dit, " a collaboré avec des ressources financières pour le Congo, à travers le PAM, et a offert des dons de médicaments et des appareils médico-sanitaires ".

" Quant au commerce bilatéral, le record a été enregistré en 2012, lorsque l'interchange total est arrivé à 352 millions de dollars. Le flux commercial équivaut aujourd'hui à à peu près 22 millions de dollars et on a beaucoup de potentiel pour le voir s'élargir ", a souligné l'ambassadeur Renato Soares Menezes.

Rappelons que le Brésil a déclaré son indépendance le 7 septembre 1822. Un anniversaire célébré sur fond de l'élection présidentielle. Le président Jair Bolsonaro, en campagne pour sa réélection, a tenu à organiser un défilé militaire sur la plage de Copacabana à Rio de Janeiro.

" Une indépendance qui ne s'est pas, bien sûr, épuisée avec le cri d'Ipiranga en 1822, mais qui a plutôt déclenché le tout début d'un processus qui continue jusqu'à nos jours et qui se propulse dans le futur ", a déclaré l'ambassadeur.

En effet, après deux cents ans de souveraineté, l'ancienne colonie portugaise est reconnue internationalement, notamment pour sa très forte personnalité culturelle.

C'est ainsi qu'au cours de la cérémonie l'ambassadeur a convié les invités " à se laisser emballer par une série de compositions brésiliennes des siècles XVIII et XIX, lesquelles reflètent l'influence, sur notre musique, des natifs indigènes brésiliens ; de l'Afrique, surtout de l'Angola et du Congo ; et de l´Europe ". La chanteuse lyrique brésilienne, Janette Dornellas, et le pianiste brésilien, Thales Silva, sont venus droit du Brésil pour agrémenter la soirée.