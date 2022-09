Congo-Kinshasa: Beni - Les jeunes de la commune de Bungulu appelés à dénoncer tout mouvement suspect

Calvin Maliro, président des jeunes de la commune de Bungulu, dans la ville de Beni (Nord-Kivu) a appelé, jeudi 8 septembre, ses semblables à la vigilance et à dénoncer tout mouvement suspect aux autorités.

Il a lancé cet appel au lendemain de la découverte de l'arme à feu et des articles de commerce dans une résidence de cette municipalité de Beni :

" Notre commune depuis un certain temps, devient un endroit où on est en train de ramasser çà et là les armes. Il y a le quartier Mambango où on a ramassé deux armes à feu dans les champs, sans compter les cas de menaces sur la population notamment les mamans. Et nous demandons une fois de plus à toute la jeunesse de pouvoir se mettre en œuvre ".

Le propriétaire de ces effets, un présumé militaire déserteur a disparu dans la nature, indique la police nationale.

Calvin Maliro a, par ailleurs, invité les jeunes à l'opération Chunguza Jirani qui consiste à surveiller les mouvements de toute personne.

" Une fois vous avez des informations, il faut aussi alerter les autorités compétentes pour qu'elles se chargent de la situation. C'est une opération qui nous concerne tous, et que tout le monde doit s'approprier pour éradiquer le phénomène banditisme dans la ville de Beni en général et dans la commune de Bungulu en particulier ", a conclu le président des jeunes de la commune de Bungulu.