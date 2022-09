Angola: Six morts et 48 blessés sur le tronçon Munenga/Cambambe

Ndalatando (Angola) — Six personnes sont mortes et 48 autres blessées dans un accident de la route survenu à l'aube du jeudi, sur le tronçon entre la bifurcation de Munenga, dans la province de Cuanza Sul et la municipalité Cambambe à Cuanza Norte.

L'accident a impliqué un autobus en provenance de la province de Huambo, avec à son bord 56 passagers à destination de Luanda.

Certains blessés graves sont soignés à l'hôpital provincial Agostinho Neto, dans la municipalité de Cambambe, à Ndalatando, tandis que l'autres à Libolo (Cuanza Sul).

Selon le porte-parole du Commandement provincial de la police nationale à Cuanza Norte, Edgar Salvador, l'accident s'est produit aux environs de zéro heure, sans doute à cause de l'excès de vitesse, faisant renverser le véhicule.

Il a informé que les victimes mortelles se trouvent à la morgue de l'Hôpital Municipal de Libolo ainsi que 18 blessés, tandis que l'Hôpital Municipal de Cambambe en a reçu 19 et le Provincial de Cuanza Norte 11, dont deux enfants.

Le directeur clinique de l'hôpital provincial de Cuanza Norte, António da Costa, a indiqué que deux des 11 patients admis dans cette unité sont dans un état critique et reçoivent une assistance dans le secteur des soins intensifs.

António da Costa a expliqué que l'un des patients dans un état clinique grave, en raison du manque de neurochirurgien dans la province, sera transféré à Luanda.

L'autre, dans le coma, après avoir été stabilisé sera également évacué vers Luanda.

Le médecin a expliqué que les deux enfants sont indemnes, tandis que trois patients présentent des blessures et de légères écorchures au visage et aux membres inférieurs et deux, avec des fractures au fémur, seront opérés localement.

Le gouverneur de la province de Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, a regretté la situation et a appelé les automobilistes à faire preuve de plus de prudence et de sens de responsabilité pour éviter de telles catastrophes.

Le dirigeant a assuré que le Gouvernorat provincial soutient les victimes.