Congo-Brazzaville: Assainissement - L'AFD veut appuyer les efforts de la mairie de Brazzaville

Le maire de la capitale congolaise, Dieudonné Bantsimba, s'est entretenu le 8 septembre avec le directeur de l'Agence française de développement (AFD), Maurizio Cascioli, sur les dispositions prises par la municipalité pour faire face à l'éboulement d'un talus sur la route de la Corniche et sur le financement des équipements nécessaires pour la mise en service des Aires de transit des ordures ménagères (ATOM).

" On vient d'avoir un riche échange avec le maire de Brazzaville. Il était question pour nous d'aborder notamment deux sujets : celui de la route de la Corniche, donc ça été l'occasion de notre part de faire le point sur les interventions qui sont nécessaires sur cette voie pour qu'elle continue de rester une infrastructure structurante pour la ville en termes d'entretien et de maintenance ", a indiqué Maurizio Cascioli.

Selon le point focal Averda, Herman Borel Léyono, la mairie envisage, entre autres, le planting des vétivers et les travaux de maçonnerie sur les talus de la route de la Corniche en partenariat avec les grands travaux. La mairie va construire, a-t-il souligné, les ouvrages et solliciter l'accompagnement des pouvoirs publics pour mener à bien les travaux.

Toujours dans le cadre du projet de la route de la Corniche, cette rencontre a permis également aux deux personnalités d'aborder la question du financement des équipements nécessaires pour la mise en service des ATOM intégrées au projet.

" Il y a aussi des Aires de transit des ordures ménagères situées à Makélékélé et Bacongo, financées par l'AFD, qui doivent être mises en service pour permettre d'assainir les quartiers, de rendre la vie des populations et le décor de la ville de plus en plus adapté au souhait de tout le monde. Il y a des actions qui sont prévues à court terme qui vont permettre de mettre en oeuvre le plus vite possible les ATOM avec la contribution de la mairie ", a expliqué Maurizio Cascioli.