Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - " Les marginalisées " de Félicité Naissem

L'excision, le mariage forcé, la violence conjugale et la non-éducation de la jeune fille sont autant de problématiques que soulève Félicité Naissem dans son long-métrage " Les marginalisées ", qui devrait sortir cette année.

" Les marginalisées " est un film qui invite à la réflexion sur les conditions atroces dont continuent de faire face les jeunes filles dans certaines parties du monde. Une existence souvent résumée par " Sois belle et tais-toi ". Au regard de cette barbarie, la réalisatrice tchadienne Félicité Naissem a décidé de dénoncer, à travers " Les marginalisées ", le silence inhérent au mal fait aux jeunes filles, notamment l'abus mental et le non-respect de leurs droits.

Pour elle, il est inconcevable qu'aujourd'hui encore, au nom de la tradition, que la femme en général et la jeune fille en particulier continuent de subir l'excision, le mariage forcé, la violence conjugale et la non-éducation. Pire, de subir cette obligation et de ne pas oser exprimer sa douleur par crainte d'être bannie de la famille ou d'être victime d'un mauvais sort. Une réalité crue que Félicité Naissem laisse voir à travers une prise de vue soignée et un jeu d'acteur maitrisé. Attention aux âmes sensibles !

Le but primordial du film " Les marginalisées " est de parler du droit de la femme, d'apporter des solutions aux jeunes filles biaisées, les sensibiliser et les éduquer sur l'hygiène de la femme. Par ailleurs, ce film vise également à contribuer à l'autonomisation de la femme, lui montrer les bases pouvant la conduire à être indépendante financièrement et à jouir pleinement de ses droits.

En parallèle, ce long métrage sensibilise aussi aux questions de santé des femmes, notamment celle du cancer du sein. Selon l'Organisation mondiale de la santé, malgré que le cancer du col de l'utérus soit le plus meurtrier en Afrique subsaharienne, la progression de celui du sein inquiète. C'est pourquoi le présent long métrage entend briser le tabou autour de cette maladie pour mieux sensibiliser et éduquer la femme sur cette maladie.

Actrice, scénariste et productrice, Félicite Naissem est une fervente défenseuse de la culture et de la justice, qui travaille dur pour offrir un avenir meilleur aux enfants orphelins et aux femmes veuves. " Les marginalisées " est son premier long métrage qu'elle a écrit et produit au Togo.