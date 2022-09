Angola: Menongue reprend la production de prothèses cinq ans plus tard

Menongue (Angola) — Le Centre de médecine physique et de réadaptation de Menongue (Cuando Cubango) a repris la production de prothèses et d'orthèses en août dernier, cinq ans plus tard, à la suite du remplacement de l'électricité du réseau public à l'institution. L'établissement, doté de trois fours pouvant produire en moyenne 90 prothèses et orthèses, fonctionne, dans un premier temps, avec un seul des fours.

Avec la reprise de la production en août dernier, le centre a déjà assisté 317 patients dans le domaine de la physiothérapie et 96 en ortho-prothèse, ce qui a abouti à la livraison de fauteuils roulants, de béquilles canadiennes, de prothèses et d'orthèses.

S'adressant à l'ANGOP jeudi, le directeur général du centre, Lourenço Jaime, a informé que depuis cinq ans l'institution n'avait pas produit de prothèses et d'orthèses, en raison d'un manque d'électricité, un fait qui a causé des dommages à l'équipement de production.

Le responsable a estimé qu'il y avait eu des améliorations avec la reprise de la production, bien qu'avec un seul four en fonctionnement, des trois équipements de fraisage installés et autres, pour la production de prothèses et d'orthèses, dont la matière première est achetée à Luanda.

Il a rappelé que les réparations, pendant la période où l'établissement avait un approvisionnement irrégulier en énergie provenant d'une génératrice, se limitaient uniquement aux soins aux patients qui utilisaient déjà des prothèses et des orthèses, ainsi qu'à la livraison de béquilles et de fauteuils roulants canadiens.

Lourenço Jaime a assuré que l'année prochaine, l'institution travaillera à la récupération des deux fours pour rétablir la capacité de production, afin de répondre aux besoins des enfants et des adultes. I

l a rappelé qu'avec l'arrêt de la production, les patients ont été contraints de se déplacer vers les provinces de Bié, Huambo, Luanda, Cabinda, Malange et Uíge, afin d'avoir accès aux services de physiothérapie, d'ortho-prothèse et de psychologie fonctionnelle.

Le Centre de médecine physique et de réadaptation de Menongue, établissement qui offre des services de réadaptation pour la prise en charge des patients atteints de maladies ortho-prothétiques et de kinésithérapie au niveau de la réadaptation, compte actuellement neuf techniciens, dont six d'ortho-prothèse.