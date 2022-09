Congo-Kinshasa: Distinction - Georges Arthur Forest élevé au grade de Grand cordon

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Grand chancelier des ordres nationaux, a décoré, le 7 septembre, au salon Congo à Pullman hôtel, à Kinshasa, George Arthur Forest, président-directeur général de l'Entreprise générale Malta Forest (EGM), au grade de Grand cordon des ordres nationaux Kabila-Lumumba, à l'occasion des cent ans d'anniversaire de la création de cette entreprise.

C'est par l'ordonnance présidentielle N° 22/ 156 du 7 septembre 2022 que George Arthur Forest a été admis au grade de Grand cordon en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur ayant contribué au développement national et comme modèle des investisseurs en République démocratique du Congo (RDC).

L'entreprise générale Malta Forest totalise ainsi cent ans d'activités et de présence ininterrompue en RDC. Elle est la plus ancienne entreprise privée congolaise créée en 1922, à l'époque coloniale du Congo Belge. Elle a su conserver son nom et sa structure familiale mise en place par Malta Victor Forrest, un jeune adolescent âgé à peine de 15 ans.

A l'origine, une entreprise de transport, Malta Forest a évolué, des années après, vers l'exploitation minière et elle a développé ensuite au début des années 50, une activité propre de génie civil et de travaux publics. Par cette décoration, le chef de l'État a salué les efforts de cette firme qui s'est imposée aujourd'hui comme un acteur solide du secteur industriel congolais et un promoteur des partenariats public-privé en RDC, avec un personnel actif de plus de deux mille personnes constitué à 98% des Congolais.

Au cours de cette cérémonie de décoration de George Arthur Forest, un ouvrage intitulé " Un siècle de rêve, ensemble construisons l'avenir ", écrit par George Arthur Forest, a été baptisé, devant le chef de l'État, par le Pr Isidore Ndaywel, historien congolais de renommée internationale. Cet ouvrage d'une centaine de pages retrace l'historique de l'entreprise, de sa création à ce jour.