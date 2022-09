Congo-Brazzaville: Portrait - Cindy Gamassa, exploiter le talent de la jeune femme congolaise

" Les femmes sont le plus grand réservoir inexploité de talent au monde ", dixit Hillary Clinton, femme d'Etat américaine, dont les paroles sont portées en étendard par Cindy Gamassa, entrepreneure digitale congolaise aux notables réalisations dont la plus importante est sans doute encore celle d'inspirer, de mettre en avant et de valoriser le talent des jeunes femmes congolaises.

Après avoir vécu au Gabon, Cindy s'élève tôt à l'international où, pour des raisons d'études, elle effectue la navette entre la France et les Etats-Unis où elle obtient un diplôme en relations internationales. Une réussite qui aurait pu suffire pour nombreux a constitué pour elle le début d'une aventure plus personnelle, originale et patriotique.

En effet, Cindy mise sur le Congo, ce pays qui l'a vue naître malgré les nombreuses difficultés qui auraient pu tuer dans l'œuf son ambition professionnelle. Sa première réussite qui rencontre l'aval du public est la plateforme de promotion de l'entrepreneuriat qu'elle baptise du nom au choix des plus avisés : " A nous l'avenir ".

En 2020, sous les projectiles de la crise covid, elle crée pourtant " Numerika ", une agence d'expertise marketing digital qui accompagne les marques et entreprises vers une meilleure visibilité numérique assurant une prise en charge globale, professionnelle et innovante dans un pays où la communication n'en est qu'à ses bribes.

Son professionnalisme, la fraîcheur de sa contribution et les moyens qu'elle se donne et met à disposition attirent l'attention du ministère des Postes et Télécommunications et de l'Economie numérique qui lui accorde la responsabilité de chargée de missions. Malgré ses responsabilités déjà assez nombreuses, Cindy a à cœur de donner des outils pratiques à celles qu'elle considère comme des sœurs, animée de cette fibre patriotique.

De plus, elle met à disposition des jeunes femmes congolaises, plus que des outils mais un véritable réseau d'échange et de soutien qu'elle baptise " Sisterhood Network " basé sur le principe de la sororité dans un monde qu'elle espère plus équitable en termes de parité. Dans une société congolaise qui tend à étouffer les efforts et banaliser les réussites féminines ; le rayonnement et l'assurance d'une jeune femme de 27 ans qui, au-delà de sa réussite personnelle, tend la main aux autres, encore dans l'ombre, méritent amplement le respect.