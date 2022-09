Sénégal: Gouvernance des collectivités territoriales et développement durable - Le numérique, un levier du développement durable

Les collectivités territoriales peuvent s'appuyer sur le numérique pour obtenir plus de gain de temps dans l'organisation et les processus mais également et surtout pour une communication plus simple et plus rapide entre les différents services tout en diminuant le taux d'erreurs.

Face aux nombreux défis et enjeux de développement des collectivités territoriales, le numérique s'offre de nos jours en opportunités et surtout en levier développement durable. C'est fort de ce constat qu'un forum sur la gouvernance des collectivités territoriales portant thème : Le numérique au service de la redevabilité et de la participation citoyenne, sur initiative du Consortium Legs-Africa, Débat numérique national de la jeunesse et JEADER en partenariat avec Gorée Institute s'est tenu hier jeudi, à Dakar pour réfléchir sur le projet de la redevabilité de la collectivité territoriale (Recolte).

Ceci, aux fins de proposer une solution numérique qui favorise l'inclusion, le plaidoyer, le suivi et le contrôle citoyen et des activités de terrain. En clair, il s'agit de contribuer à " l'amélioration de la gouvernance territoriale et la culture démocratique au niveau des collectivités territoriales devant permettre le dialogue entre les élus et les citoyens. Cette solution appelée Civic Tech s'inscrit dans les lignes

directrices : Culture démocratique et liberté d'expression, Participation à l'espace public et au discours public et gouvernance réactive, transparence et responsable", a déclaré le coordonnateur du projet Recolte, Thierno Souleymane Diop Niang.

Ledit projet intervient au niveau de la commune de Yoff et du département de Tivaouane pour prendre en charge les spécificités liées aux compétences transférées et au contexte économique, socioculturel et géographique.

Momar Guèye, conseiller technique n°2 du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement du territoire a salué l'initiative qui participe à une meilleure gouvernance des collectivités territoires aux nombreuses compétences. "Nous saluons cette initiative et comptons beaucoup sur les réflexions qui sortirons de ce forum. C'est dire que la question de la gouvernance des collectivités territoriales est d'abord une affaire de citoyenneté avant d'être celle de l'Etat ". D'où " la pertinence de ce sujet qui fera jaillir sans doute de bonnes idées à mettre en pratique pour les collectivités territoriales. L'Etat pour sa part sera toujours aux cotés des citoyens pour leur bien-être ", a-t-il expliqué.