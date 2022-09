Congo-Brazzaville: Ficomp - Vingt-deux films en compétition pour la quatrième édition

La quatrième édition du festival international des courts métrages la Pointe-Noire (Ficomp), qui se tiendra du 21 au 24 septembre à Pointe-Noire, verra la diffusion de vingt-deux courts métrages internationaux de sept pays. La sélection officielle de cette édition vient d'être dévoilée par les organisateurs sur leur page Facebook.

Ces retrouvailles cinématographiques réuniront les cinéastes acteurs ou professionnels de l'audiovisuel et toute personne partageant la passion du cinéma. Avec un comité de jury constitué des réalisateurs et cinéastes de différents pays africains, à savoir Richi Mbebele, Thomas Grand, Moses Kibambe, Duc Essoroth, Divana C. Radiameck, Flaverick B. Kouta.

Ce grand rendez-vous interculturel et intergénérationnel va projeter pendant quatre jours à l'Institut français de Pointe-Noire et au centre culturel Jean-Baptiste Taty-Loutard, vingt-deux films en provenance de sept pays, dont neuf courts métrages congolais, trois courts métrages de la RDC, trois courts métrages de la France, trois courts métrages du Bénin, deux courts métrages du Cameroun, un court métrage du Sénégal et un court métrage de l'Algérie.

Outre la sélection officielle dévoilée par le comité d'organisation, de nombreux films congolais seront projetés hors compétition. Les masters class, des tables rondes professionnelles, des ateliers de formation sont aussi au programme de cette édition.

Le festival international des courts métrages la Pointe-Noire "Ficomp", crée en 2018 par le réalisateur congolais Michael Gandah, est une véritable plateforme de visibilité annuelle pour les films et cinéma du monde entier. Il se veut aussi être un espace de formation aux métiers de cinéma et d'incitation à la production cinématographique. Le Ficomp a pour ambition également de développer, au travers de ses activités, un travail d'éducation, de sensibilisation et de formation sur la représentation des réalisateurs ou des réalisateurs en devenir à travers des œuvres cinématographiques congolaises et étrangères, de fiction, de documentaire et autres, mettant en valeur les capacités et le talent des cinéastes, un lieu de création et de partage d'expériences interculturelles.

Signalons que Michael Gandoh, initiateur et directeur de ce festival, est réalisateur de films de fiction et de documentaire. Il a déjà participé à plusieurs festivals internationaux dont émergence films de Togo, Festival international de cinéma de Kinshasa, festival international de France, festival de Douarnez en France, festival Regards sur le cinéma africain Vitrolles en France et quelques festivals au Congo. En 2017 lors de la troisième édition du festival international de films ya beto à Pointe-Noire, il a été primé meilleur réalisateur. Il a aussi reçu le prix Elikia (Espoir) du meilleur documentaire de la semaine du cinéma de l'IFC en 2017.