Tanzanie: A la découverte de Denis Lavagne, nouvel entraineur d'Azam FC

Nommé à la tête d'Azam FC en début de semaine, Denis Lavagne a conduit sa première séance hier jeudi 8 septembre 2022. Allons à la découverte cet entraineur français, venu apporter un plus au club tanzanien.

Mardi dernier (6 septembre 2022), le FC Azam annonçait Denis Lavagne, comme le nouveau patron du banc du club. Qui est cet entraineur, fin connaisseur du football africain ?

Né le 9 juillet 1964 à Béziers (France), Denis Lavagne est un entraineur français expérimenté qui connait bien l'environnement africain. Il a entrainé des clubs dans plusieurs pays africains (Afrique du Sud, Algérie, Egypte, Soudan, Tunisie, etc) et a même été coach principal des Lions Indomptables entre 2011 et 2021. Fils de Léonce Lavagne, ancien et entraineur professionnel, c'est l'Olympique d'Alès qu'il débute sa carrière d'entraineur en tant qu'adjoint, de 1983 à 1992. Jusqu'en 1998, il sera adjoint à Nimes, Bastia et à l'ASOA Valence, avant d'être nommé entraineur principal de l'AS Béziers (1998-1999).

Son aventure africaine débute en 2007 au Cameroun au Coton Sport de Garoua, où il y passera 4 ans (2007 à 2011). Après, il prendra la direction de la Tunisie à l'AS Sahel (2011-2012), puis en Egypte où il restera seulement qu'un an à la tête de l'Ittihad Alexandrie (2014). Aventurier dans l'âme, il fera des passages au Maghreb de Fès (Maroc) entre 2015 et 2016, au Free State Stars FC (Afrique du Sud) lors de la saison 2016, à l'Al Hilal la saison suivante, avant de retourner en France au Havre AC, pour la formation des équipes jeunes.

Le come-back et le projet tanzanien

Après une saison passée au Havre AC (2017-2018), Denis Lavangne fait son grand retour en Afrique et choisit de déposer ses valises en Algérie. Il va tout suite prendre la formation du CS Constantine (2018-2019) puis en 2021, le JS Kabylie et l'USM Alger. Avec le club d'Alger, il a d'ailleurs la coupe de la Ligue la saison dernière.

Le 6 septembre dernier, Azam FC annonçait avoir signé le tacticien Denis Lavagne, pour prendre la charge de l'équipe. Le profil du français avait plu aux dirigeants du club car celui-ci était réputé pour la qualité de ses méthodes qui avaient permis notamment au JS Kabylie d'obtenir la seconde place de la Coupe de la confédération africaine lors de la dernière édition. Avec un riche CV et une Licence UEFA Pro, le club tanzanien, qui met tous les moyens à sa disposition pour dominer le football continental, a vu en cet entraineur l'homme idéal qui pourra faire progresser l'équipe. Un premier challenge s'annonce déjà pour le technicien français, celui de conduire sa nouvelle équipe qui dispute Coupe de la Confédération CAF cette saison 2022-2023.

Son palmarès

Denis Lavagne a glané plusieurs trophées sur le continent africain. Il a gagné dans presque tous les clubs où il est passé ; il a remporté 7 trophées avec le Coton Sport de Garoua à savoir 4 titres de champion (2007, 2008, 2010 et 2011) et 3 coupes (2007, 2008, 2011), il a raflé la coupe de la Tunisie avec l'Etoile du Sahel (2013), en 2017, il a terminé champion de la Ligue Soudanaise avec Al Hilal et en 2021 avec le JS Kabylie, il a gagné la coupe de la Ligue.