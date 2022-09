Afrique: Développement local dans le continent - Le rôle des Gouvernements Régionaux en discussion au Maroc

La première édition du Forum des Régions d'Afrique (FORAF) s'est ouverte ce jeudi 08 septembre 2022, et s'étendra jusqu'au 10 septembre prochain à Saïdia au Maroc, dans la région de l'Oriental. Cette rencontre, a pour thème, " la contribution des Collectivités Régionales au développement durable et à la dynamique d'intégration de l'Afrique ". Plus de 400 participants sont attendus à cet événement.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi du Maroc Mohammed VI, ce forum est organisé par Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU Afrique), en collaboration avec l'Association des Régions du Maroc(ARM), le Conseil de la région de l'Oriental, et la Direction Générale des Collectivités Territoriales, du Ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc. Pour la première fois, les président(e)s des Régions, Comtés, États fédérés de plus de 20 pays africains qui ont un deuxième niveau de collectivités territoriales décentralisées à l'instar du Nigeria, l'Afrique du Sud, du Cameroun, seront autour d'une même table de discussion.

Ambitions

Il s'agit d'une occasion idoine pour les participants venus d'horizons divers, de discuter du rôle des Gouvernements Régionaux, dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de développement et d'intégration. Plusieurs thématiques qui constituent la trame de leurs mission sont au menu à savoir, le développement économique, social et culturel des territoires; l'équipement, l'attractivité et la compétitivité des territoires; l'adaptation au changement climatique, la durabilité et la résilience des territoires; la contribution des territoires à l'atteinte des objectifs de développement durable, à la réalisation des objectifs de l'Accord de Paris et à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine, la coopération entre régions africaines pour renforcer la dynamique de l'intégration de l'Afrique.

Le FORAF sera le cadre de l'organisation et de la constitution de l'assemblée générale élective, en tant qu'organe de gouvernance au sein de CGLU Afrique.

Il est donc attendu du Forum, de désigner les membres de cette instance, et d'élire son président. Ce dernier représentera le continent africain, lors des réunions du Forum des Régions de l'organisation mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), dont le renouvellement des membres des instances doit intervenir lors du Congrès Mondial de CGLU, qui aura lieu à Daejon en Corée du Sud, du 10 au 14 octobre prochain.