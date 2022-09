Nigeria: Dot - Les tenues nigérianes plébiscitées par les Congolais

La dot, symbole de la tradition de chaque peuple, dévoile la richesse des ethnies à travers la danse, la tenue, la coiffure, le maquillage et la musique. Mais avec la mondialisation qui facilite la promiscuité des cultures, les mariés congolais sont de plus en plus influencés par les tenues de l'Afrique de l'Ouest, en particulier celles du Nigéria.

Chapeau, éventails, dentelle, c'est la nouvelle tendance mode dans la plupart des mariages traditionnels au Congo. Pourtant, la tenue traditionnelle lors d'un mariage coutumier constitue la référence identitaire d'un peuple. Elément de la communication visuelle, c'est la pièce centrale dans le déroulement d'une cérémonie du mariage. La dot met en exergue les valeurs traditionnelles dans sa profondeur. " La dot est une pratique culturelle d'un peuple selon sa tradition, un ensemble des valeurs inhérentes des croyances traditionnelles ou ancestrales qui se pérennisent de génération en génération à travers l'éducation ", déclare Fernand Bandendisa, socio-anthropologue. " Il est donc logique que les mariés soient habillés en tenue traditionnelle lors de la célébration du mariage coutumier, afin de mettre en exergue le caractère traditionnel de l'évènement ", a-t-il poursuivi.

Les mœurs sont appelées à évoluer et à se brasser sans pourtant oublier leurs identités et traditions. Toutefois, un effet de mode influence les mariés vers la culture nigériane. Le pagne bien qu'introduit en Afrique par les colons hollandais a été intégré dans les mœurs congolaises. Le rafia, tenue traditionnelle congolaise, n'est presque pas porté lors de ces cérémonies. " Pendant mon mariage, j'étais habillé en pagne car le pagne incarne la culture congolaise. Mais normalement notre tenue c'est le rafia. Ce qui se passe dans les mariages traditionnels, c'est seulement le suivisme ", estime Papy Louya, qui s'est marié il y a peu.

Une culture on la fait vivre et on l'anime à travers les écrits, les évènements et les activités. Les leaders et relayeurs d'opinions devraient valoriser les tenues traditionnelles lors des cérémonies officielles. C'est aussi la faiblesse des gouvernants, l'absence d'une mémoire collective, afin de créer un attachement à la culture congolaise.