Sénégal: Activité économique interne - La DPEE note une hausse de 1,6% au deuxième trimestre 2022

L'évolution de l'activité économique interne hors agriculture et sylviculture, mesurée par celle de l'Indice général d'activité (Iga), est ressortie à 3,6% au deuxième trimestre 2022, en variation trimestrielle.

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), ur un an, une hausse de 1,6% de l'activité est relevée, au deuxième trimestre 2022. "En cumul sur le premier semestre 2022, la croissance de l'activité économique hors agriculture et sylviculture est ressortie à 4,0%.

L'activité économique interne hors agriculture et sylviculture s'est consolidée de 3,6% en variation trimestrielle, au deuxième trimestre 2022. Cette performance est attribuable essentiellement au tertiaire (+7,0%) et aux taxes sur biens et services (+9,7%) ", informe la Dpee. Sur une base annuelle, la Dpee, note une hausse de 1,6% de l'activité économique est notée au deuxième trimestre de l'année 2022, à la faveur, principalement, du tertiaire (+9,3%). En cumul sur les six premiers mois de 2022, la croissance de l'activité économique (hors agriculture et sylviculture) est ressortie à 4,0%, soutenue par le tertiaire (+6,7%) et les taxes sur biens et services (+5,2%).

Concernant l'activité du secteur primaire (hors agriculture et sylviculture), corrigée des variations saisonnières, la Dpee souligne qu'elle s'est repliée de 1,3% entre le premier et le deuxième trimestre de 2022. Cette contreperformance est imputable essentiellement au sous-secteur de l'élevage (-4,8%). Pour ce qui est de la pêche, elle s'est consolidée de 7,5% sur la période.

Sur une base annuelle, le primaire (hors agriculture et sylviculture) s'est contracté de 4,8% et 4,5%, respectivement, en glissement annuel et en cumul sur le premier semestre de 2022. Sur cette dernière période, le recul noté est consécutif aux contreperformances aussi bien de l'élevage (-4,8%) que de la pêche (-3,7%), dans une moindre mesure.