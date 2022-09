Togo: Des kits solaires offerts aux populations de Bongdouré par Bboxx-EDF Togo

Accompagner le gouvernement togolais dans sa vision pour l'accès universel des populations à l'électricité, tel est l'objectif principal de Bboxx-EDF en s'installant au Togo. Et cette société s'y applique bien pour traduire cette volonté dans les faits.

Ainsi, le Jeudi 08 Septembre dernier, dans l'optique pré-indiquée, elle a offert des kits solaires destinés à électrifier le village de Bongdoure dans le canton Warkanbou à Dapaong (à 650 km au Nord de Lomé).

Tout en rappelant les missions principales qui sont les leurs, les responsables de cette société ont inscrit leur démarche dans le cadre du Programme d'Urgence pour la Région des Savanes (PURS) du gouvernement, dans la partie septentrionale du Togo, dans la dynamique de la mise à exécution de leur politique de responsabilité sociétale.

" Bboxx-EDF a démarré ses activités au Togo avec pour objectif principal d'accompagner la vision du gouvernement togolais pour l'accès universel à l'électricité des populations en particulier celles des zones rurales hors-réseau (off-grid). De par son engagement vis-à-vis des communautés rurales, Bboxx-EDF a tenu à apporter sa modeste contribution au PURS ", a fait comprendre le Directeur Commercial de Bboxx-EDF Togo, M. N'Zonou. Aussi, a-t-il insisté sur l'action citoyenne de l'entreprise.

Positionnée comme un précurseur sur le projet présidentiel d'électrification rurale, " Cizo ", Bboxx-EDF Togo, qui a déjà déployé plus 70 000 kits solaires individuels (SHS) au profit de plus 350 000 Togolais à travers le pays. Aussi, compte-t-elle à son actif, environ 5.000 pompes solaires d'irrigation installées pour venir en aide aux Agriculteurs togolais dans leurs efforts pour contrer les aléas de la météo et des saisons.

Bboxx-EDF Togo n'a qu'un seul leitmotiv, " construire un avenir énergétique qui concilie la préservation de la planète, le bien-être et le développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants ".