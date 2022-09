Afrique: Exposition - La littérature au service du développement à l'IKM

Une exposition sur les œuvres de l'auteur Harifidy Ramarozatovo sera ouverte à l'IKM Antsahavola à partir du 14 septembre prochain. C'est durant cet événement qu'il sortira officiellement son livre " Diary tao Ambato ", un recueil de poèmes qui retrace également son parcours littéraire et sa vie personnelle. Une série d'activités s'en suivra. La troupe Dian-tanamasoandro fera une représentation de théâtre poétique ce jour-là. L'association de poètes et écrivains Havatsa-Upem ne sera pas en reste puisque certains de ses membres feront également une déclamation de poèmes à cette occasion.

Une conférence suivie d'un débat axé sur " le développement personnel et le développement du pays dans les années 80 " sont programmés vendredi 23 septembre, cet auteur étant conscient de l'importance et la place de la littérature dans la croissance et le développement, notamment dans la sensibilisation de tous les acteurs dans l'atteinte de cette croissance et de ce développement tant rêvé et espéré.

Une autre conférence-débat sera ouverte le mardi 27 septembre sur la tendance littéraire des jeunes d'aujourd'hui, une séance organisée en collaboration avec l'Observatoire des Jeunes.

L'objectif de l'événement à part la présentation de cet auteur et de ses œuvres est justement de renforcer les liens entre les acteurs de tous les domaines concernés par le développement et la croissance d'un pays, notamment la littérature, l'éducation, la culture, le tourisme et tous les autres domaines concernés, l'auteur s'engageant d'ailleurs à toujours partager cette vision qui lui tient à cœur " : la société.

Tous ces événements auront lieu à l'IKM et seront libres d'accès. L'auteur encourage d'ailleurs tout un chacun à venir y participer.