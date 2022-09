Afrique: Disparition - La reine Elisabeth II, un destin hors du commun

La reine Elizabeth II, souveraine la plus âgée et au règne le plus long du monde, s'est éteinte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Son fils Charles, âgé de 73 ans, devient roi. Le destin de la reine des Britanniques commence comme en Afrique.La disparition de la reine Elizabeth II marque la fin du règne le plus long du XXe siècle, après sept décennies au trône. Une page se tourne. Pourtant elle n'était pas destinée à monter sur le trône mais y est finalement restée plus que tout autre monarque britannique. Née le 21 avril 1926, Elizabeth Alexandra Mary Windsor a accédé au trône le 8 février 1952 à l'âge de 25 ans, à la mort de son père, George VI, grâce à l'abdication de son oncle Edward VIII, et l'accession à ce trône par son père. Elle devient à la fois la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord et de quatorze autres Etats souverains, appelés royaumes du Commonwealth.

La Grande-Bretagne et le monde entier sont émus par la disparition de la monarque, le 8 septembre 2022 au château de Balmoral en Ecosse, après 70 ans, sept mois et deux jours de règne. Depuis quelques mois, la reine Elizabeth accusait une santé fragile, déléguant certaines obligations au prince Charles. Elle était sous surveillance médicale dans sa demeure à Balmoral, en Ecosse.

" London Bridge is down ", c'est en ces termes que son secrétaire privé a annoncé la mort de cette dernière à la nouvelle Première ministre, Liz Truss, qui est venue lui demander de former un nouveau gouvernement reçu le 6 septembre par la reine Elizabeth II, morte des suites d'une complication de santé, plongeant le Royaume-Uni dans un profond émoi. Un dernier hommage de trois jours lui sera rendu dans dix jours, en présence de la famille royale et des chefs d'Etat du monde entier, après une longue cérémonie protocolaire.

Elizabeth II va ensuite être enterrée au côté de son mari, le prince Philip Mounbatten, à la chapelle King George VI, au château de Windsor. Le couple a eu quatre enfants : Charles, prince de Galles, Anne, princesse royale, Andrew, duc d'York et Edward, comte de Wessex. Une page se tourne pour la couronne britannique, une autre s'ouvre.

Le destin africain de la reine Elizabeth II

Elizabeth prend conscience de son destin lors d'un voyage familial, en Afrique du Sud, en avril 1947. La même année, elle épouse son cousin, le prince Philip de Grèce. C'est d'Afrique, du Kenya, le 6 février 1952, alors qu'elle remplace son père George VI, que son destin bascule définitivement - au décès de ce dernier. Le 2 juin 1953, elle devient souveraine du Royaume-Uni et de plusieurs Etats du Commonwealth. Après son intronisation, la reine choisit à nouveau l'Afrique pour son premier voyage officiel, en avril 1954.

Au lendemain des indépendances des pays africains, Elizabeth II se rend au Ghana pour dissuader le panafricaniste, le président Kwame Nkrumah, de s'allier à l'Union soviétique - ce dernier voulait sortir du Commonwealth. Elle se rend en Zambie en 1979, en Afrique du Sud, à la fin de l'apartheid, en 1995, pour rencontrer " Madiba " Nelson Mandela. Elle prononcera un discours contre le système d'apartheid, plein d'optimisme, pour la reconstruction de la nation arc-en-ciel.

Lors de la visite de Nelson Mandela en 1996, à Londres, elle se lâche sur la piste de danse. Son époux, le prince Philip, dira : " Elle est devenue la psychothérapeute du Commonwealth ". Si la reine Elizabeth II aimait l'Afrique, il était aussi question d'intérêts et de géopolitique.

Elle laisse dans ce continent avec lequel elle a tissé des liens forts beaucoup d'amis, d'admirateurs, d'amoureux de la langue anglaise et du Commonwealth, un concurrent sérieux de la Francophonie. Après le Rwanda, deux pays de l'espace francophone Comptent rejoindre le Commonwealth : le Gabon et le Togo.

Le prince Charles succède à sa maman

Elizabeth II était la cheffe de l'Eglise anglicane, mécène de plus de 600 organisations, honorait chaque année près de 350 engagements (inaugurations, réceptions, remises de décorations ou de récompenses, voyages à l'étranger). Elle a rencontré plusieurs chefs d'église et religions dont cinq papes, notamment Pie XII, Jean XXII, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Au cours de son long règne, elle va offrir le thé à une quinzaine de Premiers ministres britanniques. La logique voudrait que le prince Charles succède à sa mère.

Ce dernier affiche désormais l'image d'un homme prêt à faire entrer la monarchie dans une nouvelle ère. Une ère différente, mais empreinte d'un héritage lourd en responsabilités. Lorsque la reine Elizabeth II s'absente au discours du trône, le 10 mai 2022, c'est le prince Charles qui la remplace. Ce qui va permettre à ce dernier de remplir pour la première fois une fonction importante. Le 14 juillet 2022, elle annonce qu'une grande partie des responsabilités officielles seront accordées au prince Charles.