Soudan: Le président de CST présente ses condoléances au décès de la reine Elizabeth II

Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdul -Fatah Al-Burhan, pleure avec une grande tristesse, chagrin et profonde affection, Sa Majesté la reine Elizabeth II, reine de Grande-Bretagne.

Le président du Conseil de souveraineté a exprimé ses sincères condoléances à la famille royale britannique et au peuple britannique au décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II et a présenté ses sincères condoléances, au nom du gouvernement et du peuple du Soudan, à la famille royale, au gouvernement britannique et au peuple du Royaume-Uni, au décès de la reine, qui était unanimement acceptée et aimée par sa nation, qui siégeait sur le trône de son pays et symbolisait son unité et son histoire.

A noter que la reine Elizabeth II s'est rendue au Soudan en 1965, lors d'une visite historique qui a renforcé les liens de communication entre les deux pays.