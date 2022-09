Soudan: Le pays participe à la deuxième réunion de l'Autorité nationale de réglementation pharmaceutique

Khartoum — Le ministre fédéral de la Santé par intrem , Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a dirigé la délégation soudanaise qui participe à la deuxième réunion des chefs des organisations nationaux de réglementation pharmaceutique dans les États membres de l'Organisation de la coopération islamique avec l'Organisation mondiale de la santé et de la Banque islamique de développement à Djeddah, qui a eu lieu à Istanbul-Turquie. La réunion discutera des expériences des États membres en matière de fabrication pharmaceutique, des politiques, des systèmes et des réglementations régissant le médicament, du contrôle au niveau des États membres et du monde, et de la possibilité de bénéficier d'opportunités de développement et de formation et d'ouvrir des opportunités d'échange d'expériences et visites entre États membres.

En marge de la réunion, le ministre a tenu des réunions bilatérales avec des ministres et des responsables de la santé de certains pays pour développer des relations et ouvrir des opportunités pour le Soudan Le ministre a affirmé l'importance de la coopération entre la Turquie et le Soudan pour renforcer la coopération conjointe entre les deux pays.