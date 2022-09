Soudan: Hazar rencontre le ministre saoudien de la Jeunesse et des Sports

Khartoum — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hazar Abdul-Rasoul Al-Ajab s'est réuni, en marge des réunions de la cinquième session de la Conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports des États membres de l'Organisation de Coopération islamique avec le Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal bin Abdulaziz, ministre des Sports du Royaume. La rencontre a porté sur des moyens d'améliorer les perspectives de coopération conjointe dans les domaines de la jeunesse et des sports, l'importance de relever les défis actuels dans les secteurs de la jeunesse et des sports et ont échangé des vues à leur sujet.

Le Prince a affirmé son approbation de se rendre au Soudan en réponse à l'invitation faite plus tôt par la ministre, en sa qualité de ministre saoudien de la Jeunesse et des Sports, sur la profondeur des relations historiques de longue date entre les deux frères pays et peuples, affirmant le statut particulier dont jouit l'État du Soudan par rapport au Royaume, et le souci des dirigeants de renforcer leurs relations, et la nécessité de renforcement de la coopération en activant des protocoles entre les deux parties. Pour sa part, Hazar a révélé lors de la réunion son aspiration à mener à bien les activités, projets et programmes qu'elle a lancés liés à l'amélioration des infrastructures sportives.

La partie saoudienne a exprimé l'engagement pour participer à l'achèvement des activités, projets et programmes initiés par le ministère concernant l'amélioration des infrastructures sportives, le développement des centres de jeunesse, des villes sportives et de jeunesse intégrées et des centres d'innovation. A la fin de la réunion, la ministre a honoré Son Altesse l'Emir avec un bouclier spécial en reconnaissance de son rôle remarquable dans le succès des activités de la conférence.