Togo: Une meilleure information sur les passagers

Un protocole d'entente a été signé jeudi à Lomé entre les Nations Unies et le Togo pour la création d'une 'Unité d'information sur les passagers' (UIP).

Elle assurera l'interface entre les données relatives aux passagers aériens (à l'arrivée et au départ) et les services opérationnels au niveau national et international.

L'UIP cible les terroristes, mais aussi la grande criminalité et les trafiquants de drogue.

Il est essentiel de traiter les données relatives aux passagers pour pouvoir identifier, détecter et intercepter les combattants terroristes étrangers et d'autres dangereux criminels, y compris ceux qui sont autrement inconnus des autorités, avant, pendant et après le voyage.

L'objectif de l'UIP est d'aider les Etats Membres à renforcer leur capacité de prévenir et de détecter les infractions terroristes et d'autres crimes graves, y compris les déplacements connexes, et d'enquêter et d'engager des poursuites à leur sujet, en collectant et en analysant les données relatives aux passagers.

Le programme des Nations Unies est destiné à tous les Etats demandeurs, en particulier ceux qui sont les plus touchés par le phénomène des combattants terroristes étrangers en tant que pays d'origine, de destination ou de transit.

Compte tenu de la menace terroriste au Togo, le recours à ce dispositif semble indispensable.

Pour Gnama Latta, le directeur général de l'Aviation civile, la mise en oeuvre de l'UIP est une bonne chose.

'Du fait des pressions accrues dans les zones de conflits, des combattants étrangers sont de plus en plus nombreux. Il nous faut vraiment renforcer les renseignements pour lutter contre ce phénomène et cette coopération internationale vient à point nommé', a-t-il déclaré.

Ce dispositif concerne aussi la traque des délinquants et des trafiquants de drogue.