Ile Maurice: Brigitte Michel licenciée d'ailes - "C'est mon bébé et on veut me faire passer pour une voleuse"

L'ONG AILES, située à Mangalkhan, connaît des turbulences depuis quelque temps. Fondée en 2009 par Brigitte Michel, Aides, Infos, Liberté, Espoir et Solidarité (AILES) œuvre pour lutter contre les méfaits de la drogue. Depuis peu, Brigitte Michel déplore ce qu'elle appelle une injustice entourant son licenciement. Elle qualifie ce qui s'est passé d'abus et s'est exprimée devant la presse la semaine dernière en compagnie d'Ivor Tan Yan.Ce dernier a déploré la décision du board d'AILES de licencier Brigitte Michel en ne respectant pas la loi du travail, selon lui. Brigitte Michel était sous le coup d'une suspension et face à une procédure disciplinaire pour, notamment, violence au travail, abus d'autorité et mauvaise gestion du fonds de l'association. Elle est aussi accusée d'encourager la rébellion au travail. Elle a finalement été virée.

"On me fait passer pour une voleuse et me pousse vers la petite porte. Je suis profondément touchée par la manière de faire du board car j'ai tout fait pour AILES. C'est mon bébé et voir ce traitement aujourd'hui est déplorable. Normalement quand on raccompagne une femme chez elle, on s'assure qu'il y ait une présence féminine. Dans mon cas, j'ai été raccompagnée par des hommes", déplore Brigitte Michel.

Pour sa part, l'ONG AILES a émis un communiqué après les récentes déclarations de Brigitte Michel à la presse. "... Le conseil d'administration a agi en toute légalité, transparence et en accord avec les dispositions de bonne gouvernance. Le conseil d'administration d'AILES se réserve en outre le droit d'engager toute action en justice qui pourrait lui être conseillée.

Le conseil d'administration remercie Mme Brigitte Michel pour les services qu'elle a rendus à AILES et lui souhaite une bonne continuation", peut-on lire à la fin du communiqué rédigé par le président d'AILES, Jeannot Mitch Christophe Moura. Il nous revient que les deux parties se rencontreront de nouveau pour discuter de la suite des événements, Brigitte Michel ayant reçu sa lettre de licenciement lundi.