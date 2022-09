Madagascar: Les Malgaches lucides malgré les difficultés

La lutte pour la survie reste la préoccupation essentielle de la population actuellement. La flambée des prix est une réalité que personne ne nie et les ménages sont fortement éprouvés par la course aux denrées les moins chères sur les marchés. Les Malgaches se plaignent de ce qu'ils endurent, mais restent stoïques face aux épreuves. Pour le moment, ils suivent de loin les discussions qui sont menées sur les élections et les questions politiques pouvant influer sur l'avenir du pays.

Les Malgaches lucidesmalgré les difficultés

La hausse du coût de la vie est une réalité qui annihile chez les citoyens toute volonté d'interpeller les autorités. Et pourtant, les questions d'actualité sont nombreuses et nourrissent un débat très riche sur le plan national. La nécessité d'une élection transparente et inclusive a été remise sur le tapis. Les observations de l'Union Européenne ont amené le président de la HCC à y répondre. Mais les acteurs de la vie politique et les membres de la société civile vont continuer à pousser les autorités dans leurs derniers retranchements.

On se félicite de ces échanges qui permettront à la démocratie de se développer. Aucun débordement n'est observé et les réponses apportées par le régime sont à la hauteur des remarques faites par ceux qui critiquent son action. Ce dernier ne reste pas inerte et mène une campagne de communication habile.

Les Malgaches, même s'ils sont épuisés par les épreuves auxquelles ils doivent faire face, sont lucides et comprennent parfaitement la consistance des arguments des uns et des autres. Les mois à venir devraient certainement voir une évolution des mentalités et amener une prise de conscience de la situation réelle du pays. La Grande île est à la croisée des chemins et sa population a les yeux rivés sur la prochaine échéance électorale. Les difficultés qu'elle est en train d'affronter sont pénibles, mais c'est son avenir qui est en train de se jouer actuellement.