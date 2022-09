Afrique: Plan Emergence Madagascar - Présentation officielle les 28, 29, 30 octobre

Lova Hasinirina Ranoromaro, Directrice de la Communication de la Présidence et non moins porte-parole du président Andry Rajoelina a rencontré la presse hier à Iavoloha. C'est désormais officiel. La présentation du Plan Emergence Madagascar aura lieu au Centre de Conférence Internationale d'Ivato les 28, 29 et 30 octobre prochain. L'annonce a été faite hier par la directrice de la Communication de la Présidence et non moins porte-parole du président de la République.

Après un peu plus de trois ans et demi au pouvoir, le régime Rajoelina va enfin présenter son programme de développement à l'échelle nationale. Un évènement très attendu depuis belle lurette. Faut-il rappeler qu'au mois de juin 2021, le gouvernement a déjà présenté le Plan pour l'Emergence du Grand Sud à l'issue d'un colloque organisé à Taolagnaro.

Pour la rencontre du mois d'octobre, les organisateurs prévoient une présentation en grande pompe du PEM où l'on verra parmi les invités les dirigeants de la Banque mondiale et du FMI, ainsi que de tous les autres bailleurs de fonds et partenaires techniques et financiers, outre tous les acteurs des secteurs publics et privés Malagasy. Les participants vont discuter sur différentes thématiques autour des 13 Velirano.

Le Porte-parole du président a aussi laissé entendre que cette rencontre constituera surtout une occasion pour faire le constat et présenter le bilan des trois ans et demi de ce premier mandat du Chef de l'Etat, mais aussi de faire le tour d'horizon des projets qui vont être exécutés pour le court, le moyen et le long terme.

Forum de la diaspora:

À entendre Lova Hasinirina Ranoromaro, un forum de la Diaspora sera aussi organisé parallèlement à cet évènement. Dans ce sens, la DIRCOM de la Présidence a lancé un appel à l'endroit de tous les Malagasy venant des quatre coins du monde à revenir au pays pour apporter leur contribution au développement de la Nation.

Elle s'est particulièrement adressée à ceux qui critiquent le régime de l'extérieur. " Vous devriez rentrer au pays pour émettre votre point de vue et apporter votre connaissance et savoir-faire au bénéfice de la Nation au lieu de rester bras ballant et se contenter de critiquer ", a-t-elle déclaré. Questionnée à propos de la concertation nationale réclamée par l'opposition, le Porte-parole du président Andry Rajoelina a affiché clairement la position des tenants du pouvoir. " Il est hors de question de participer à une conférence à caractère politique qui vise uniquement des objectifs politiques ", a soutenu Lova Hasinirina Ranoromaro.

Une manière à elle de faire savoir que le régime dit non à la politique politicienne mais opte plutôt pour la politique de développement. " Nous avons déjà organisé des conférences touchant directement la population, en l'occurrence la Colloque sur les fonciers, ou encore le Colloque sur l'autosuffisance alimentaire ".

Vindictes populaires:

A propos de l'affaire Ikongo, la Directrice de la Communication de la Présidence a réitéré que le président Andry Rajoelina a demandé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur cette affaire. Les responsables des bavures recevront des sanctions sévères conformément à la loi en vigueur, a-t-elle laissé entendre, tout en rappelant que Madagascar est un Etat de droit et on ne peut pas tolérer les actes de violences. En attendant les résultats de l'enquête, elle a lancé un appel au calme à l'endroit de la population locale. Elle exhorte aussi cette dernière à refuser la manipulation des politiciens. Reconnaissant l'existence de failles au niveau du système et au niveau des structures étatiques, Lova Ranoromaro sensibilise la population et appelle tout un chacun à ne pas se verser dans les vindictes populaires.

Paiement des bourses:

Elle a aussi touché mot de la grève des étudiants au niveau des universités. Selon ses dires, le retard du paiement des bourses est dû à l'existence d'une minorité d'étudiants qui ont été omis de la liste des bénéficiaires. 3543 étudiants sur 95 000 seraient concernés par ce problème. Actuellement, les responsables sont en train de le résoudre. De son côté, le Porte-parole du président a annoncé que le calendrier de paiement des bourses d'études sortira ce jour. A l'entendre, les étudiants recevront leurs bourses impayées d'ici mi-septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. A partir de ce jour, le président Andry Rajoelina est attendu à Vohémar où il procèdera à l'inauguration de la RN5A.